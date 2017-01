Quieren prohibir el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales

El director de Migraciones, Horacio García, avaló el proyecto para endurecer los controles de las fronteras al asegurar que quieren "saber quién es el que viene", y si las personas que ingresan tienen antecedentes penales.

"Siempre que la persona no tenga su delito informado a través de Interpol, nosotros no contamos con esa información. Si un narcotraficante o un delincuente cumplió su condena en su país, no tiene pedido de captura y llega a Ezeiza, hoy no tenemos manera de saber su prontuario y, por lo tanto, ingresa. Nosotros queremos saber quién es el que viene", aseguró.

Durante una entrevista publicada por el diario Clarín, el funcionario remarcó que a pesar de que una persona ya haya cumplido una condena en otro país, "tiene un perfil que, como poder administrador, no nos interesa que ingrese".

"¿Usted cree que a un múltiple homicida argentino recién salido de la cárcel le van a abrir las puertas en Canadá, EE.UU. o Nueva Zelanda?", interpeló.

García también cuestionó los tiempos que demora la Justicia para decidir la expulsión del país de una persona que comete un delito.

"Hay que hacer una modificación que tiene que ver con los plazos que existen para poder expulsar a una persona. No puede ser que el proceso sea eterno. Por ejemplo el caso de "Marcos" (el narco peruano Marco Antonio Estrada González), al que se lo busca expulsar hace ocho años. Salió en libertad condicional, volvió a caer y todavía no se decide. Evidentemente, la ley se desnaturalizó", explicó.

García insistió con que el país no tiene forma de conocer los antecedentes de las personas que ingresas, por lo que pidió "profundizar" los acuerdos bilaterales con otros gobiernos.

Por último, aclaró que no buscan "combatir a los inmigrantes, sino al delincuente o al que viene con ese propósito de delinquir".