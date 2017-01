Una chica fitness demuestra que no todo es real en Instagram

Una usuaria aficionada al fitness y conocida en Instagram como GirlxFit quiso hacer un "llamamiento a la realidad" con una simple comparación.

Esta joven compartió en su cuenta personal dos imágenes —una con el abdomen tonificado y otra con el vientre sin forzar— de su cuerpo con solo unos segundos de diferencia. "Instagram vs. La vida real. No es una foto de transformación, me las hice con solo unos segundos de diferencia", inició en la publicación.

La deportista compartió la imagen con un texto con una reflexión: "A la izquierda estoy flexionando con fuerza mis músculos abdominales y en la de la derecha ni siquiera estoy empujando hacia afuera, simplemente estoy relajada como me podrías encontrar en cualquier otro momento del día. Esto es solo un llamamiento a la realidad".

