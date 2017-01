Chano, tras recibir el alta: “Me interné voluntariamente”

El cantante Santiago “Chano” Charpentier recibió el alta médica tras permanecer internado un día en el Sanatorio Cantegril de la ciudad uruguaya de Punta del Este.

A través de un comunicado, Chano habló de su estado de salud y publicó una selfie.

“Queridos amigos, medios y seguidores: Antes que nada quiero agradecer muchísimo y su preocupación cada mensaje, palabra de aliento y buenos consejos de parte de todos ustedes. Les cuento que el sábado 14 a las 12 hs, aproximadamente, me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente. Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires . Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos.”

Sin embargo, el periodista Alexis Cadimar, que se encuentra en Punta del Este, contradice lo dicho por Chano y cuenta que el cantante continúa en el sanatorio. “Me dicen que hasta hace un rato Chano estaba internado en el 1er piso del Cantegril. Lo cambiaron de piso. Está cumpliendo con el tratamiento”, escribió el periodista.

Esta nueva internación se dio luego de que Chano asistiera al festejo de cumpleaños de Carolina ‘Pampita’ Ardohain, el viernes por la noche.