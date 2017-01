Enterate por qué este lunes será el día más triste del año

Los lunes de por sí son días complicados: si no tenés la fortuna de estar de vacaciones, debés regresar a la rutina y madrugar, ir a trabajar, ponerte a estudiar. Además quedan cinco días para el siguiente fin de semana.

Pero eso no es todo, ya que este lunes 16 de enero no es un lunes cualquiera: según la fórmula inventada por el psicólogo británico Cliff Arnall en 2005, se trata del día más triste y/o deprimente del año. Al menos eso se desprende de un estudio científico que puede reflejar lo que ocurre en parte del mundo.

El objetivo inicial de este antiguo profesor de un centro adjunto a la Universidad de Cardiff era la realización de un estudio científico para determinar cuál es el peor día del año. Para lograr este cálculo, Arnall, adoptó criterios como el clima, las deudas adquiridas durante el periodo navideño, los niveles de motivación o la mayor o menor necesidad de aplicar diferentes medidas prácticas para nuestras vidas.

La fórmula científica es 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA. Para tener en cuenta:

- La C es el factor climático.

- La D representa las deudas adquiridas durante las fiestas de fin de año (pago de las tarjetas de crédito, regalos, cenas y comidas fuera de casa, viajes, gastos extra que menguan nuestras cuentas).

- La d minúscula se refiere al salario que se cobra en enero.

- La T es el tiempo trascurrido desde la Navidad.

- La I representa el período desde el último intento fallido de dejar un mal hábito (los buenos propósitos de comienzo de año empiezan a ser arrinconados por muchos: dejar de fumar, ir al gimnasio, adelgazar).

- La letra M representa el bajo nivel motivacional.

- La NA, al final, es la necesidad de actuar para cambiar la vida.

Sin embargo para el psicólogo y experto en coach, Xavi Savi, "el comportamiento humano no puede reducirse a una fórmula matemática" y recuerda que, ante una misma situación, no todos actúan del mismo modo. "Lo importante no es el número de lunes que sea mañana, sino cómo decides afrontarlo", apunta este experto en coach.

En este sentido, Savi recomienda cambiar el foco: "El lunes puedes acabar las cosas pendientes de la anterior semana, estás muy descansado, con las energías recargadas y con todo por hacer".

Fuente: ABC y 20 minutos (España)