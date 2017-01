La "preocupación" de los argentinos en Reñaca: que no le saquen el fernet en la playa

Al mate, fiel e histórico aliado de los argentinos en cualquier playa, le salió un competidor: el fernet. Eso ocurre en Chile, donde destacan la preocupación de los turistas para que los Carabineros no le quiten esa típica bebida.

"Con coolers cargados de ese licor, hielo y bebida llegan todos los días una gran cantidad de trasandinos ala playa de Reñaca para disfrutar del sol e hidratarse", publicó el diario La Estrella.

El medio destaca que los argentinos saben que en Chile está prohibido beber alcohol en la playa, pero que de todas maneras se las ingenian para evitar ser descubiertos por la Policía.

"A nosotros nos gusta venir a tomarnos un fernet en la playa, ¿viste? Tenemos que estar atentos a que no lo tiren", señaló Pablo Bach, un turista marplatense de vacaciones en la tradicional playa chilena que admitió la preocupación de su grupo de amigos para no quedarse sin esa bebida.

Los guardavidas chilenos observan la situación pero no pueden hacer demasiado. "Lo único que podemos hacer es retarlos, pero cuando no hacen caso mandamos a los marinos a fiscalizar. Ellos pueden multarlos y citarlos como fiscalía marítima, pero en verdad nunca lo hacen. Entonces la gente no los respeta", opinó Esteban Valenzuela, salvavidas del Sector 4 de Reñaca.

Además dijo que los argentinos son los más "caraduras" al momento de llevar alcohol a la playa ya que aparecen con sus heladeritas "llenos de copete". Sin embargo, dijo que son más respetuosos que los propios chilenos ya que los cuatro rescates que tuvieron que realizar a personas alcoholizadas tuvieron un común denominador: todos fueron trasandinos.

Cambios

Por otra parte, en Reñaca resaltan algunos cambios en los hábitos de los argentinos que vacacionan en esa ciudad chilena. El más importante es el tiempo de estadía: antes era de cinco días y ahora son entre 10 y 15.

"Antes nos quedábamos sólo por tres días, no aprovechábamos mucho las vacaciones y hace un par de años eso cambió: ahora venimos en familia mínimo 10 días", sentenció Jorge Yáñez, un turista argentino, en diálogo con el diario El Mercurio de Valparaíso.

"La tendencia cambió, los turistas argentinos ya no sólo vienen en enero, sino que vienen todo el verano", comentó Santiago Pérez, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Reñaca. Y agregó: "Más que un destino es un sentimiento que tienen los argentinos por Reñaca. Muchos de ellos pasaron su juventud o venían de pequeños con sus padres. Forman un lazo especial".

"Me sorprendió que además de que la mayoría de los argentinos se quedan por más tiempo, ahora también están viniendo en febrero, porque el cambio nos favorece mucho", afirmó por su parte Betsy de Angelis, otra turista.

En esta línea, la mendocina Magdalena Alegret amplió: "Nos sale muy barato quedarnos acá: la comida, el alquiler y la ropa. Es muy económico". La joven, de vacaciones con amigas, destacó que el plan diario incluye: "Nos despertamos tarde, vamos al mall a la mañana, desputé s al playa a tomar sol y cuando se va el calor vamos a Sunset. Luego al departamento a ducharnos y a comer algo. Después salimos".

Este año en Reñaca la gran mayoría de los turistas son mendocinos, aunque también hay de otras provincias como Buenos Aires y Córdoba.

El guardavidas Valenzuela manifestó que aumentó la cantidad de mendocinos y hay menos sanjuaninos, que eligen como destino principal La Serena.