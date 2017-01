El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno tildó de "oligarca" al gobierno de Mauricio Macri, y advirtió que ese modelo económico está "terminado porque no tiene mercado interno ni externo", al tiempo que definió de "medio" peronista al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

Además, el ex funcionario kirchnerista vaticinó que el peronismo va "a ganar" las próximas elecciones. "Hacía setenta años que el modelo oligárquico no se expresaba en la Argentina. Y le sacaron la comida al pueblo aumentando exponencialmente los precios vía devaluación y quita de retenciones. Eso destruye la posibilidad de que haya mercado interno, y para resolverlo (el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso) Prat-Gay aumentó el gasto público y duplicó el déficit fiscal.", criticó.

En ese marco, remarcó: "También bajó la recaudación, porque ¿quién le va a pagar impuestos a un presidente que no paga impuestos en su historia? ¿O alguna vez la familia Macri pagó impuestos?".

Moreno sostuvo que "el pueblo argentino está angustiado porque quiere que al Gobierno le vaya bien, pero sabe que le va a ir mal", y acotó: "Y nadie hace nada para que le vaya mal, sólo él, con estas decisiones que toma".

En una entrevista con el diario Perfil, el ex funcionario aseguró además que "el peronismo está perfectamente unido" y eso se va "a ver en las próximas elecciones".

"Vamos a ganar. ¿O pensás que el pueblo va a votar otra vez un experimento oligárquico? Una sola vez Macri lo puede convencer diciéndole 'vótenme que voy a terminar con la pobreza'. Ahora el peronismo tiene la oportunidad histórica de llegar al gobierno y por primera vez no confrontar con el mundo", auguró.

Por otra parte, Moreno consideró que Trump es "medio" peronista, y afirmó que el presidente electo norteamericano "va a hacer la política de administración exterior" del kirchnerismo.

"Trump va a hacer la política de administración de comercio exterior que hicimos nosotros hace cuatro años. Los que éramos pasado ahora somos futuro. Entonces hoy estamos en condiciones de hacer un proyecto nacional en medio de la globalización, porque la que está en discusión hoy es la globalización", evaluó.

Moreno planteó que Trump "instaló el vector nacional como ordenador de la política norteamericana" y advirtió que "por eso este experimento (en alusión al modelo de Macri) está terminado: no tiene mercado interno y no tiene mercado externo, no hay demanda, así que no va a haber inversiones".