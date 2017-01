La Justicia frenó el loteo de tierras del amigo de Macri

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Bariloche hizo lugar al amparo presentado por vecinos de la localidad rionegrina de El Bolsón y frenó las ordenanzas municipales que autorizaban el loteo de tierras en la zona de Mallín Ahogado, correspondientes a un proyecto inmobiliario que pretende llevar a cabo el multimillonario inglés Joe Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri.



De esta forma, la Justicia, con el voto unánime de los magistrados Emilio Riat Carlos Rinaldis y Gregor Joos, anuló las disposiciones 165/2016 y 194/2016, y la resolución municipal 295/2016 y dispuso "no invovar" ante el recurso formulado por los integrantes de la Asamblea del Agua y de la Tierra y respaldado por la firma de 5 mil habitantes de la Comarca del Paralelo 42.



Mallin Ahogado es una zona de manantiales en un área cordillerana cercana a El Bolsón, donde se pretende desarrollar una iniciativa inmobiliaria denominada como Proyecto Las Laderas.



Si bien los asambleístas adjudican la titularidad de este proyecto al magnate británico Joe Lewis –propietario de varias extensiones de tierras en la región patagónica– voceros de Hidden Lake S.A, la firma que encabeza, negaron que tenga vinculación con ese emprendimiento.



"El resultado del fallo ya es oficial, nuestro abogado Jorge Olguín fue notificado a últimas horas de ayer y nos comunicó esta noticia que nos llena de una alegría inmensa" señalo a Marcelo Fernández, asambleísta y poblador de Mallín Ahogado.



Por su parte, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, informó que hasta el momento no había recibido "ninguna notificación" de parte de la Justicia, pero adelantó que desde el Municipio "se acatará la decisión" que tomen los tribunales, al tiempo que reclamó que los asambleístas levanten el acampe que mantienen en el centro de la localidad.



"Vamos a respetar lo que la justicia dictamine. Estamos en contra de la violencia. Romper edificios públicos y atacar concejales no es el camino", enfatizó el mandatario local.

Fuente: Ámbito



El sábado pasado, los asambleístas organizaron en la ciudad una movilización en contra de este loteo que congregó a miles de habitantes.