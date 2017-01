El Gobierno emitirá u$s 13.000 millones de deuda en 15 días

El Gobierno nacional buscaría obtener hasta u$s 13.000 millones en financiamiento en las próximas dos semanas y cubriría de esa manera un tercio de los u$s 42.000 millones estipulados como necesarios para el tesoro nacional en 2017, según indicó la Financiera Puente.

Esto se desprende de los anuncios realizados por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien informó que Argentina negoció un préstamo a 18 meses por u$s 6.000 millones con seis bancos internacionales que serán los colocadores de la emisión global. Éste será a una tasa equivalente a la tasa LIBOR de tres meses más un spread de 290 puntos básicos.

Desde la consultora explicaron que "los bonos entregados en garantía serían, según trascendió, los bonos BONAR 2024, los cuales tienen una liquidez de u$s 7.500 millones, permitiendo potencialmente a que los bancos puedan operar en el mercado los bonos durante el plazo de los préstamos".

A esto se sumará la emisión deuda en moneda local este martes a tasa fija y "que estaría buscando una cantidad de u$s 1.000 millones a u$s 2.000 millones. La emisión global se llevaría a cabo la próxima semana, y Argentina esperaría una emisión de alrededor de u$s 5.000 millones".

"Creemos que el anuncio del pase, a pesar de su corta madurez, es positivo a fines de suavizar las necesidades de financiación del mercado para el Tesoro, que son particularmente altas en 2017, alrededor de u$s 42.000 millones excluyendo los ingresos provenientes del sinceramiento fiscal, pero mucho más bajas en 2018 (alrededor de u$s 11.000 millones) por el déficit primario y pagos de la deuda".

Según el programa financiero para el años, Caputo estimó en u$s 40.300 millones en 2017, el cual estarían cubiertas por u$s 10.000 millones en deuda global; u$s 4.500 millones en letras del Tesoro; u$s 14.000 de bonos en pesos; u$s 3.800 de préstamos multilaterales; y préstamos de u$s 2.000 de entidades públicas.