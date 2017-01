Nacho Viale: “Argentina no está para hacer un Game Of Thrones”

El productor, Ignacio Viale, habló sobre cómo fue la realización de “Estocolmo, Identidad Perdida”, la primera serie nacional de estreno en Netflix y del futuro en la producción audiovisual en las nuevas plataformas. “Argentina no está para hacer un Game Of Thrones”, consideró.

En diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, contó que “todavía no tengo números (de Estocolmo), porque es una política que no te habilitan los números, pero en lo personal sentimos un muy buen feedback”.

Reveló entonces que “invertimos muchísmo en la posproducción y en la preproducción, todo lo que invertimos resultó perfecto. Los costos por capítulos con toda la preproducción se amortizaron y estuvo bien”, explicó. Y señaló entonces que “en Argentina no estamos como para hacer un Game of Thrones, no porque no haya capacidad física o humana, pero por lo que hace falta es una enorme cantidad de dinero para producir 3 millones por capitulo. Producir para TV abierta se puede, pero tiene muchas aristas”, analizó.

En este sentido, sostuvo que “estuvimos muy mentalizados en hacer algo bien de género, bien cinematográfico, y conectarnos con esa forma de consumo nueva que tienen”. Confesó enseguida que “pensé en algo que yo consumiría, en un producto que yo elegiría, que no abandone, que no me aburra. Nos tomamos mucho tiempo en armar los libros, la guía del programa, siempre con muchas ganas de que fuera un producto que escale más allá de la frontera argentina, y tenemos la posibilidad de que llegue mas allá”, aseguró. Mientras que admitió que “nos sorprendió el resultado para bien, lo soñamos, pero no lo veíamos tan tangible”.

En cuanto al elenco, manifestó que “en la productora no creemos en los papeles chiquitos, creemos en los momentos”. Precisó entonces que “cada uno de los personajes se lucen con distintos momentos, como el Wasón de Jack Nicholson, que fue mejor que el Batman de Michael Keaton. Me gusta que todos los actores sientan eso mismo, cada uno tiene excelentes momentos”, expuso. Y confesó que “a mí me gusta sentir y contar los roles que pueden dar, no me interesa el physique du rol”.

Por último confirmó las intenciones de una segunda temporada: “Nosotros estamos sujetos a éxito o no, pero sino lo llevaremos a otro lado, es algo que nos dio mucho placer hacer y tenemos muchas ganas de hacer una segunda temporada”.