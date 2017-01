Fede Bal hablÃ³ tras el escÃ¡ndalo en un local de comidas rÃ¡pidas

Federico Bal se refirió a la pelea que se desató en un McDonald’s de Carlos Paz esta mañana. El actor, que no participó del hecho directamente pero que se vio involucrado en la trifulca, explicó qué pasó.

El actor, dos guardaespaldas de Carmen Barbieri, sus amigos y un grupo de jóvenes se vieron envueltos en una batalla campal dentro del local de comidas rápidas en el centro de la villa cordobesa.

El protagonista de la obra “Sálvese quien pueda” se habría colado y algunos jóvenes se enojaron e iniciaron una pelea que terminó con heridos e intervención policial.

“Aclaro que estoy bien, sólo fue un momento desagradable en un Mc de Carlos Paz, contra unos chicos que estaban pasados de copas“, escribió Fede explicando lo sucedido.

“Hicimos la denuncia correspondiente, y agradezco el buen accionar de la policía cordobesa”, agregó.

Aclaró q estoy bien, solo fue un momento desagradable en un Mc de carlos paz, contra unos chicos q estaban pasados de copas. — Federico Bal (@balfederico) 14 de enero de 2017

Hicimos la denuncia correspondiente, y agradezco el buen accionar de la policia cordobesa. — Federico Bal (@balfederico) 14 de enero de 2017

En diálogo con Teleshow, Bal se explayó: “Estaba repleto de gente y unos pibes atrás me dicen: ‘Hey, te estás colando’. ‘No me estoy colando, chicos, estoy comprando una hamburguesa, si ustedes se ortivan…’. Estaban borrachos algunos, me gritaban, y me vuela una trompada de atrás que me revienta la cabeza. Y ahí se armó una bataola terrible“.

El actor contó que uno de los custodios de Carmen Barbieri, que suele acompañarlo por las noches, lo retiró del lugar y lo llevó a su auto, para que no participara de la pelea. “Me llevó del cuello al auto para que yo no reaccione, porque pegar una trompada de atrás es de cobarde. Y mis amigos empezaron a pelearse con los pibes que me habían agredido. Se armó una bataola terrible, terrible… El pibe que quedó en el piso es el que me agredió, y mis amigos se volvieron locos, imaginate, como cualquier pibe normal de mi edad al que le pegan sin hacer nada”, detalló.

“Nosotros mismos llamamos a la Policía. Denuncié todo lo que pasó. Mostré los golpes, había un médico forense”, señaló Fede, quien tras declarar lo sucedido se retiró de la comisaría.

Finalizando, dijo: “Fue una pelea estúpida de salida de boliche, con pibes que estaban borrachos y la bardearon. Sé que no debería exponerme a estas cosas, ¿pero por qué no puedo ir a comprar una hamburguesa con mis amigos después de bailar? Yo no le pegué nadie, no le toqué la cara a nadie, ¡a nadie!”, concluyó Bal.