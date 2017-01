Video: Messi marcó un tanto en la goleada de Barcelona a Las Palmas

Lionel Messi marcó hoy un tanto en la abultada goleada de Barcelona sobre Unión Deportiva Las Palmas, por 5-0, en uno de los adelantos de la 18va. fecha del torneo de Primera División del fútbol de España, jugado en el Camp Nou.

El astro rosarino, de 29 años, sumó su octava conquista en los últimos siete encuentros oficiales del conjunto que dirige Luis Enrique.

Pero además, el máximo artillero en la historia del seleccionado argentino consiguió una marca muy difícil de nivelar: le anotó tantos a los 35 rivales a los que enfrentó en campeonatos de Primera División del fútbol liguero español

A diferencia de lo ocurrido en sus anteriores tres tantos (dos ante Athletic Bilbao y el restante con Villarreal), el rosarino no convirtió mediante tiro libre sino que lo hizo bajo la boca misma del arco, a los 7m. del segundo período, al aprovechar un rebote largo que otorgó el arquero Javi Varas.

De este modo, Messi reúne 14 conquistas en el certamen y es el máximo artillero junto a su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez, quien hoy firmó un doblete (Pt. 14m. y St. 12m.).

Las otras dos conquistas del Barcelona, provisorio escolta de la clasificación con 38 unidades, fueron obra del turco Arda Turán (St. 14m.) y Aleix Vidal (St. 35m.)

Javier Mascherano se desempeñó como zaguero central y resultó amonestado a los 29m. del primer período, según reflejó un despacho del diario As.

En Las Palmas (24 puntos) ingresó en los últimos 27 minutos el enganche Mateo García, ex Instituto de Córdoba.

En otro de los adelantos, Leganés, con los concursos de Nereo Champagne (ex Olimpo de Bahía Blanca) y Martín Mantovani (ex Kimberley de Mar del Plata) más el ingreso de Alexander Szymanowski (ex Brondby de Dinamarca), empató 0-0 con Athletic Bilbao.

Mañana jugarán Valencia-Espanyol, Celta de Vigo (Eduardo Berizzo es el DT)-Alavés (dirige Mauricio Pellegrino), Sporting Gijón-Eibar, Granada-Osasuna y Sevilla (Jorge Sampaoli es el técnico)-Real Madrid. El lunes completarán la fecha Málaga-Real Sociedad.