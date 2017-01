Video: Federico Bal envuelto en una batalla campal en Carlos Paz

Un violento incidente se registró cerca de las 8 de este sábado 14, en un local de McDonald's ubicado en el centro de Villa Carlos Paz, y con la participación de Federico Bal, sus amigos y dos custodios y un grupo de jóvenes.

"Fue una bataola terrible", describió el propio actor en diálogo con Infobae. Tras los golpes -de uno y otro lado- un joven quedó tendido en la calle. De acuerdo al relato de Bal, este chico fue quien minutos antes le había pegado "una trompada desde atrás".

Tras ir a bailar a la disco Zebra, Federico y sus amigos fueron al local de comida rápida. "Estaba repleto de gente -explicó Federico-. Y unos pibes atrás me dicen: 'Hey, te estás colando'. 'No me estoy colando, chicos, estoy comprando una hamburguesa, si ustedes se ortivan…'. Estaban borrachos algunos, me gritaban, y me vuela una trompada de atrás que me revienta la cabeza. Y ahí se armó una bataola terrible".

Acto seguido, uno de los custodios de su mamá, Carmen Barbieri, quienes suelen acompañarlo por las noches, lo retiró del lugar, siempre de acuerdo a la descripción de Fede.

Bal permaneció en su camioneta, mientras otras personas lo insultaban desde afuera; incluso, habrían rayado la pintura del vehículo. "Nos quedamos refugiados en el auto.

Fede bal se colo en un Mcdonald's en carlos paz pic.twitter.com/XIPFzIl0Wa — EL REJA í ½í±½ (@Santi_Vatt) 14 de enero de 2017