Reiteró que los aumentos serán en base a la inflación

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, descartó este sábado acuerdos cortos en las próximas paritarias al asegurar que "este es un año donde empieza haber muchísimas más certezas, y habiendo más certezas, los plazos son más largos".

"Uno deja de verse los pies para empezar a ver el horizonte. Este es un año donde empieza haber muchísimas más certezas, y habiendo más certezas los plazos son más largos. Permite dar mayor previsibilidad en los senderos de negociación salarial y de precios", afirmó.

Además, consultado en radio Mitre sobre cuál será el promedio de aumentos salariales, Triaca sostuvo que "en los últimos seis meses tenemos un promedio de inflación del 1,5 mensual, este recorrido va a ser parecido en los próximos meses hasta llegar a la temporada de paritaria en marzo y abril, la inflación va a estar dada por esos parámetros".



En ese sentido, el funcionario calificó como "muy inteligente" el acuerdo de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con la mayoría de los gremios estatales de un aumento salarial por quince meses, con un 18 por ciento de suba de sueldos.

Ese entendimiento, no obstante, plantea la posibilidad de reabrir las negociaciones si la inflación fuera mayor a ese porcentaje.

"Vemos el acuerdo que hizo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, es un acuerdo muy inteligente porque le permite a los dirigentes representantes de los trabajadores que puedan en el caso de que la inflación no sea la estimada, volver a negociar", aclaró Triaca.

Respecto a las críticas por el acuerdo de Vaca Muerta que apuntaban a la posibilidad de una flexibilización laboral, el ministro de Trabajo dijo que "son simplificaciones que quieren hacer algunos para darle un corte político".

"Hay cuatro millones y medio de trabajadores que están en la informalidad, más de un millón de desocupados, un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, si no uno mira esto con claridad y no se empieza a trabajar en conjunto, le esta errando como gobierno y como sociedad", señaló.

En ese sentido, agregó que "trabajamos de una manera que intentamos construir diálogo, consensos. Muchas cosas del pasado no tuvieron resultados positivos, por eso hablar de flexibilización es llevar la discusión a la situación política".

"Lo de Vaca Muerta, es un entendimiento común entre todos los sectores para tener desarrollo energético extraordinario", subrayó y agregó que el gobierno tiene "diálogo con distintos sectores de la central obrera".

Asimismo, Triaca afirmó que "escuchamos alternativas, no somos dueños de la verdad" y estimó que "el escenario por delante empieza a ser el sendero para el crecimiento de la Argentina".

Por último, el funcionario dijo que "en la Argentina en los últimos cinco años se ha estancado el empleo en el sector privado, creció el sector público o monotributistas, en el sector privado que muestra desarrollo de empresas y negocios, se viene estancando y ahí tiene que estar puesta nuestra energía en cómo generar puestos de trabajo".