Se pudrió todo: Larissa Riquelme destrozó a Charlotte Caniggia

Los comentarios de Charlotte Caniggia en Pasapalabra sobre el “acento paraguayo” calaron profundo en tierra guaraní. La joven contó que rechazó a un joven por su acento y todo explotó. Larissa Riquelme, bomba paraguaya, salió con los tapones de punta contra la hija del Pájaro Caniggia.

Sus polémicos dichos sobre el “acento paraguayo” repercutieron rápidamente en Paraguay, causando indignación. Mientras un grupo en Facebook busca declararla persona no grata en dicho país, otros planean escracharla apenas pise Encarnación, donde está invitada a participar de sus clásicos carnavales.

Todo esto llevó a Charlotte a pedir disculpas al pueblo paraguayo a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, quien no se le perdona es la modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien la tildó de “vacía” y “hueca”.

“No entiendo cómo pueden existir personas tan vacías y huecas. ¡Mínimo le faltan algunos tornillos! Nuestro dulce idioma guaraní, nuestro acento, encantan”, escribió Larissa en Twitter.

Cómo existen personas tan vacías y huecas? Mínimo le faltan algunos tornillos!Nuestro dulce idioma Guarani, el acento Paraguayo encantan!! — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) 12 de enero de 2017

El español Paraguayo posee marcas características del español hablado en el norte de España! Gente mamaracha q quiere ofender el idioma! pic.twitter.com/92t8oisUx7 — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) 12 de enero de 2017

Consultada por Diarioshow, la bomba guaraní dijo: “Somos admirados por muchos extranjeros y sobre todo, muy queridos”.

Luego analizó: “¿Sabés que aprendí de todo esto? Amar más a mi país, sentirme cada vez más orgullosa de ser paraguaya. Por nuestra historia, por nuestra gente, por lo que somos. La invitaría a tomar un café para contarle de todo esto. Quizás así cambie sus pensamientos y nos respete”.

Más tarde, Riquelme puso más leña al fuego: “¿Viste cuando no sabés si la lady nació en cuna de oro y querés saber más de su vida para entender su xenofobia? Entonces fui a Google, me informé y fui entendiendo un poco su historia y sentí pena. Muchos golpes y metacrilato le afectan. Debería estar agradecida con Dios y el mundo del fútbol que pudo vivir bien y no sentir asco por el acento de un país en el que en su momento estuvo trabajando”.

Recordando el pasado de la actriz de Abracadabra, Larissa tiró: “Supuestamente estuvo saliendo de amores con un paraguayo. Así que tal vez quedó dolida porque ella quería algo más serio y se sintió usada. Pero es entendible por sus problemas, siento lástima. Mucha cirugía daña el poco espacio que tiene de cerebro, si es que tiene claro”.

