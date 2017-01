Walter Serrano, flamante incorporación de Godoy Cruz, proveniente de Atlético de Rafaela, aseguró hoy que "voy a tratar de sumar desde el lugar que me toque estar", en tanto agregó que "por ahora me estoy adaptando al grupo, pero estoy muy feliz de llegar a este club", tras sumarse a las prácticas del plantel bodeguero.

En ese sentido, señaló que "estoy bien con mis nuevos compañeros, es un grupo espectacular. Es muy similar a lo que me habían dicho de este club y más también, por lo que estoy muy feliz y contento, además de agradecido que me hayan dado esta posibilidad".

"Este es un nuevo compromiso para mi -dijo el volante central de 30 años- trataré de sumar desde el lugar que me toque estar. Me tocó pelear cosas distintas que acá y eso lo voy a valorar muchísimo. Soy un jugador de correr mucho, aguerrido y más que nada con la premisa siempre de sumar desde el lugar que me toque".

El técnico Lucas Bernardi, tras la práctica a puertas cerradas realizada por más de dos horas en el predio de Coquimbito, departamento Maipú, señaló a la prensa que Serrano "trabajó fundamentalmente físicamente y no lo hizo con el grueso del grupo, ya que tiene que trabajar diferente para completar bien la pretemporada".

Luego señaló que "tenemos muchas expectativas para lo que viene, cada uno que venga o que participa cotidianamente tiene que aportar su granito de arena. Esperamos que nos pueda ayudar en una posición donde tenemos diferentes posibilidades y variantes y el nos puede aportar algo distinto a lo que ya tenemos".