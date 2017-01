Malcorra anunció que Macri viajará a la Antártida

La canciller Susana Malcorra realizó una visita a la Base científica Carlini ubicada en la isla 25 de Mayo de las Islas Shetland del Sur y confirmó que el presidente Mauricio Macri visitará el continente blanco. "El presidente tiene planeado venir a la Antártida", sostuvo aunque no hay fecha.



"No sé si va a venir en esta campaña o en la próxima", explicó la diplomática que se convirtió en la primera en su rango en visitar ese territorio. "El Presidente va a venir a la Antártida, está en su agenda, es una cuestión de priorizar la asignación del tiempo", dijo y cerró: "La decisión de venir está tomada".



En su visita la funcionaria llamó a "redoblar" esfuerzos para "profundizar la defensa de la soberanía, que en la Antártida se hace a través de la investigación científica" y así seguir siendo "pioneros" en el futuro del continente blanco.



En un periplo breve pero desafiante, que incluyó traslados en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, en bote gomón y en el buque ARA Islas Malvinas de la Armada, Malcorra se convirtió en la primera canciller argentina en visitar una base antártica de nuestro país.



La base Carlini es una de las 13 bases argentinas en territorio antártico y una de las seis permanentes, pero la única cuya administración depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, motivo por el cual fue la elegida por la canciller para realizar la visita.



"Estas es una visita muy especial por lo que Antártida significa para la Argentina. El Tratado Antártico ha logrado un modelo de cooperación científica, dejando bajo un paraguas de reserva cualquier diferendo y confrontación, lo que es algo muy particular de la humanidad. Aquí somos pioneros, llevamos más de cien años de presencia", señaló Malcorra.



Acompañaron a Malcorra también la directora nacional del Antártico, Fernanda Millicay; el director del Instituto Antártico Argentino, Rodolfo Sánchez; el director nacional de Política Exterior Antártica, Máximo Gowland, el secretario de Logística del Ministerio de Defensa, Walter Ceballos, y el vicegobernador de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, entre otros.

Fuente: Ámbito