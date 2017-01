Trump animó a su gabinete a expresarse libremente

A siete días de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump animó este viernes a su gabinete a expresarse libremente, luego de que dos de sus futuros ministros se mostraran el jueves abiertamente contrarios a conceptos del presidente electo sobre Rusia.

"Todos los nominados a mi gabinete están haciendo un gran trabajo. Quiero que sean ellos mismos y expresen sus propios pensamientos, no los míos", escribió Trump en un mensaje de tono conciliador que parecía dirigido a sus futuros Secretario de Estado, Rex Tillerson, y de Defensa, James Mattis.

Ambos se diferenciaron este jueves de Trump al calificar a Rusia como una de las principales "amenazas" para el país y sus aliados europeos.

"Rusia busca romper la OTAN, representa un riesgo para Europa y los intereses de Estados Unidos", aseguró el ex CEO de ExxonMobil Tiilerson, mientras que el ex general de la Marina "Perro Loco" Mattis, calificó la política exterior de Rusia como "agresiva".

Por su parte, Trump, manifestó en varias ocasiones su simpatía por el presidente ruso, Vladimir Putin, y expresó su deseo de estrechar los lazos con Rusia, congelados en los últimos años por las sanciones que la actual administración de Estados Unidos impuso a Moscú tras la anexión rusa de la península de Crimea.

Más allá de las diferencias en la retórica, la política exterior de Trump todavía es una incógnita.

Además, Tillerson tiene una relación cercana con el presidente ruso, lo cual siembra aún más confusión e incertidumbre con respecto al futuro de la política exterior de Estados Unidos.

Antes de las comisiones del Senado que debe decidir su confirmación, Tillerson y Mattis también marcaron sus diferencias en relación al acuerdo nuclear con Irán, el cambio climático y la solución al conflicto palestino israelí.

Durante la campaña electoral, Trump prometió derogar el acuerdo nuclear, aseguró que el cambio climático es un invento de China para quitar competencia a Estados Unidos y se comprometió a trasladar la sede diplomática que tiene Washington en Tel Aviv a Jerusalén.

Las posiciones radicales que adoptó durante la campaña le trajeron algunos dolores de cabeza, pero también lo acercaron al Salón Oval.

Este viernes, el presidente saliente, Barack Obama, opinó que su sucesor no podrá improvisar en la Casa Blanca como lo hizo durante la campaña.

En un anticipo de una entrevista que saldrá el domingo por la cadena estadounidense CBS, Obama calificó de "atípico" el ascenso al poder de Trump y opinó que seguramente el propio empresario piense lo mismo.

"Es un candidato poco convencional. No creo que haya habido nadie que haya liderado con éxito una campaña como la suya en la historia moderna, nadie que se me ocurra, y como consecuencia, no tuvo el apoyo de muchos en su propio partido, porque gestionó su campaña de forma bastante improvisada", añadió el mandatario citado por la agencia de noticias Efe.

Si bien consideró poco probable que Trump puede improvisar cuando llegue a la Casa Blanca, recordó que "está en el proceso de construir una organización, y habrá que ver cómo funciona, y eso será una prueba para él y la gente que ha designado para ejecutar sus ideas".

"No subestimen a este tipo, porque va a ser el cuadragésimo quinto presidente (de Estados Unidos)", advirtió Obama, quien aseguró que le ha aconsejado a Trump que "ciertas normas y tradiciones institucionales no queden erosionadas, porque hay una razón por la que están ahí".

Por otro lado, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó hoy el deseo de la actual administración de que Trump respete el acuerdo bilateral alcanzado con Cuba, por el cual se eliminó el jueves la política de pies secos, pies mojados, que otorgaba la ciudadanía a los balseros cubanos que pisaran el territorio estadounidense.

"Este cambio de política ha quedado codificado en un acuerdo ejecutivo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Cuba", afirmó Earnest en su rueda de prensa diaria.

"Hay una tradición de que los presidentes subsiguientes observen y se adhieran a los acuerdos ejecutivos hechos con otros países por el anterior presidente, a no ser, por supuesto que se tome una decisión específica de cambiar la política" hacia ese país, añadió Earnest.

Además, aclaró que el equipo de transición de Trump fue informado sobre el cambio en la política migratoria hacia Cuba "poco antes de que se hiciera público", por el jueves.

El fin de esta política fue anunciado ayer por Obama; pero Trump -quien durante la campaña amenazó con poner fin al acercamiento diplomático con Cuba, no hizo comentarios al respecto.