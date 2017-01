Cecilia: experta acusó de "estafador" al mentor del traslado

En momentos decisivos en los que se debate en la Justicia mendocina avalar o no el traslado de la mona Cecilia al santuario brasileño Sorocaba, hay sectores que se oponen a que se radique en esa reserva por presuntos vínculos con laboratorios que realizan experimentos con animales.

Pedro Pozas Terrados, biólogo y quien promueve el traslado, emitió este jueves una carta pública rechazando las acusaciones en su contra. Desde el Gobierno provincial salieron a defender el proyecto Gran Simio Internacional -presidida además por Pozas Terrados- y argumentan que los tribunales de Brasil acreditaron que las sospechas contra el refugio son falsas y que provienen de grupos de cirqueros, quienes tenían en muy mal estado a los especímenes.

Cecilia vive hace treinta años en un recinto de piedra y cemento.

Alejandra Juárez, referente del Centro Argentino de Rescate y Rehabilitación y Conservación de Primates, viajó hace algunos años a conocer el santuario de Sorocaba donde estuvo más de 20 días analizando las condiciones en las que se encontraban los animales ante el posible traslado del mono Toti, otro chimpacés con similares características que Cecilia, que estaba en un zoo en Córdoba.

"Sorocaba fue creado por un bioquímico, un biólogo cubano que era coleccionista de animales. Hay más de mil animales que están en condiciones terribles. Yo fuí la primera en proponer el lugar para que se traslade a las especies exóticas, pero al saber todo esto le pedí disculpas a la comunidad internacional", disparó la conservacionista.

Alejandra Juárez, directora del único refugio para primates de la Argentina.

Juárez admitió que junto con sus colaboradores habían estrechado vínculos con el Proyecto Gran Simio "hasta que hubo cosas que no nos gustaron como el ofrecimiento de dinero para captar animales y llevarlos a la reserva, eso es tráfico", fustigó.

En algunos mails que se intercambiaron por el traslado de Toti, el chimpacés que finalmente quedó radicado en Bubalcó, una reserva en Río Negro, con el dueño del Santuario, Pedro Ynterian, habría ofrecido dinero para facilitar la extradición del animal.

Los mails:

El Miércoles, 22 de mayo, 2013 11:48:46, Projeto GAP escribió:



Alejandra,

Con todos los que el IBAMA nos permita traer. Primero ofrece 5 azules y vas subiendo hasta llegar a 10.

Creo que con 5 en algunos casos sea suficiente y más en azules.

Nosotros estamos preparando la documentación para regresar a importar nosotros. Parana tambien puede participar en algun caso qeu sea necesario.

Un abrazo,

Pedro



-----------------

Em 22/05/2013 10:53, Alejandra Juarez escreveu:

Hola Pedro si me apresure, pero lo hice para frenar la salida de toti, pero es cierto.

Coincido con vos en que alla hay lugar para los chimpas, y voy a retomar la propuesta de enviarlos a Brasil, pero primero sin ofrecer el dinero por el chimpa. Ha pasado ya un mes y dentro de unos dias volvere a esa propuesta.

Y si claro que si se va toti, tendras que verme seguido alla

vamos a ver como nos va

Necesito que me digas tu opinion sobre la reproduccion de los chimpas en santuarios, los santuarios no quieren reproduccion o pueden hacer un trabajo de conservacion ex-situ

Por otro lado te sere sincera me encantaria tenerlo a toti y a los amigos chimpas que hice en mi centro, no puedo negarlo, , con toti hemos establecido una relacion demasiado especial, pero lo correcto tal vez sea que vaya para alla, y ahora que me confirmas la oferta de llevarlos y pagar los gstos , seguire con eso, creo que lo lograre , pero si no tengo que buscar alternativa B

un abrazo y te mantengo informada



-------------------

El mié 22-may-13, Projeto GAP escribió:



De: Projeto GAP

Asunto: Re: Alejandra para Pedro

Para: "Alejandra Juarez"

Cc: "Selma.Mandruca" , "Vania Ynterian"

Fecha: miércoles, 22 de mayo de 2013, 10:28



Alejandra,



Lamentablemente tu te apresuraste en dar a conocer publicamente un proyecto que estaba solo en mi cabeza en aquella oportunidad. Eso creó el problema de tal vez la falta de credibilidad actual. En estas cosas hay que ir lentamente y con prudencia. Yo no creo que Argentina, con la crisis politica y economica que atraviesa, sea el local propicio para hacer un Santuario.



Yo tengo mucho lugar disponible aqui, y ya tengo toda la infraestructura montada, es facil absorver varios chimpancés.



Yo creo que en el caso especifico de Toti, si es necesario se lo compramos a ese señor para que no piense en otra opción. Si tú le ofreces de 5 a 10 mil dolares él te lo vende, y ya hacemos los tramites para traerlo. Yo lo hice aqui en varias oportunidades con circos y hasta zoológicos, cuando era la unica opción de salvarles la vida.



Puedes, si crees necesario, hacerle esa oferta. Cuando esté toda la documentación pronta para enviarlo, antes de salir de ahi, le llevamosel dinero "azul" y él sin duda que hará todo lo posible para enviarlo.



Tu siempre vas a tener la opción de venir aqui con alguna frecuencia para visitarlo.



En el caso de Martin, no sé si el Director del Zoo acepta el mismo negocio, pero si lo crees, puedes ofertarle también.



De esa forma simplificamos las operaciones y el trabajo. Con el precio del "azul" ahi nadie se negará.



Un abrazo de,



Pedro



----------------------------------

Em 21/05/2013 19:03, Alejandra Juarez escreveu:

Hola Pedro, como estas, te quiero comentar un poco como se siguio el tema de los chimpas de aqui.

Al pasar los meses con el tema del santuario aqui, y se querian o quieren llevar el chimpa toti al zoo del sur, yo les propuse un proyecto para realizarlo en el mismo zoo, , cuando recibi tu mail de que no se construia aqui, y ya tenia la audiencia para presentar el proyecto, y Ya en realidad no podia cambiar tantas veces mi propuesta, presente un informe y un proyecto, No obstante le mencione lo que vos me ofrecias de que Toti se podia ir a Brasil y costeado todo por el Gap, , no se si me creyo esta ultima propuesta , y estoy esperando verlo nuevamente a este hombre para ver que van a hacer. No obstante yo sigo con toti , Hay una organizacion cuyo representante conozco hace muchos años que es ADNUMA (programa de difusion de las Naciones Unidas) que estan interesados en ayudarme a ver la forma de realizar algo aqui.

Una cosa te queria decir sobre tu ultimo mail , nunca pense que ustedes harian todo un santuario ni que se encargarian del sostenimiento, nosotros siempre entendimos que era un recinto inicial o sea un punta pie inicial.

O sea no se como seguir esto, primero esperare la respuesta del señor del Zoo, que el no esta permanentemente en Corodba , sino que viene una vez al mes.y alli ver que sale, Yo cuando presente el proyecto a ellos la intencion era parar la salida de toti, con algo que le interesara, bueno luego surgio esa posibilidad de llevarlo para alla y bueno, creo que debe de estar un poco mareado. asi que esperare a que nos volvamos a juntar que puede ser esta semana.

Con respecto a Zoo de la Plata , quienes estaban entusiasmado del santuario aqui, les hable y les hice la propuesta para enviar alla a los chimpa, pero en realidad me parece que ahora o ya no me creen o no se , hable con Diego y me dijo que el considera que Suri es reproductora y que el cree que en los santuarios no se permite la reproducción, que para el seria una lastima perder una posibilidad de hacer conservación, Asi que lo que ahora intento es hacer un statu quo para dejar pasar un tiempo .haber que pasa.

Por otro lado pedro estaba viendo otras opciones , En el caso que toti no vaya para alla, estoy viendo otras opciones , sin muralla, se que la cerca electrificada no es segura, pero estuve viendo fotos de recintos de fundacion mona y al finalizar el electrificado termina en un material liso que impide trepar a los chimpas en el caso, de superar el electrificado, no se , yo estoy pensando, en que podria tal vez, hacer un recinto chico de 5 mts como los tuyos o con techo de rejas , como patio de seguridad, una habitacion para que duerman y trabajar con ellos ,"charlar" y un gran recinto electrificado , donde esten de dia y por la tarde pasarlos al cerrado algo asi, no se quiero encontrar una solucion y un plan b

esto es un poco lo que te puedo contar de como estan las cosas.

un abrazo

----------------------------------

Según Alejandra Juárez, que fue perito en el primer amparo de la mona Cecilia, cuando se la declaró "persona no humana" esa fue una de las razones por las que acusó a Pedro Pozas Terrados "de ser un estafador y de engañar a la directora del zoo Mariana Caram y al Gobierno de Mendoza".

"Sorocaba no es un santuario mundialmente reconocido hay cuatro nada más en todo el mundo. Por otro lado, es una empresa no tienen nada que ver con las organizaciones sin fines de lucro y no está avalado por ninguna entidad internacional, integra varios movimientos que puede fundar cualquiera en algún lugar del mundo", denunció.

La defensa de Gran Simio

En un comunicado de prensa que fue difundido por el Gobierno de Mendoza a los medios de comunicación, el director del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas rechazó de plano las acusaciones e indicó:

1- "Es absolutamente falso y levantamiento de calumnias y falsos testimonios que pueden ser llevadas a los tribunales, que el santuario donde va a ser trasladada Cecilia, sea un lugar deplorable o que su propietario haya realizado pruebas químicas con chimpancés que van contra los principios de nuestra organización.

2.- Es falso que los veterinarios hayan viajado al santuario de Sorocaba. Solicito de la Justicia que les pida pruebas de esa visita y que demuestren con pruebas lo que denuncian contra el santuario y si no lo hacen, que retiren públicamente sus falsedades.

3.- Es cierto que el santuario fue denunciado por explotadores de animales que solo buscan el interés propio sin importarles los derechos de los seres vivos sintientes. Se demostró ante la justicia que fue una acusación falsa. Prueba de ello es que el Santuario de Sorocaba es además un Centro de rescate oficial de animales catalogado y apoyado por las autoridades de Brasil.

4.- Esta acusación falsa como ahora levantan contra el santuario los veterinarios cuyo abogado de los mismos es Joaquin Faliti, la ha tenido en su poder desde el primer momento la Jueza que ha ordenado el traslado de Cecilia al citado santuario. 5.- Organismos de Naciones Unidas como es el GRASP, avala con su apoyo incondicional, al santuario de Sorocaba, siendo uno de los más importantes y mejor reconocidos de América.

Estas afirmaciones fueron avaladas y ratificadas por la directora del Zoo, Mariana Caram quien aseguró que en la presentación de pruebas que hicieron ante la jueza Rosana Alicia Moretti -quien tiene la causa del amparo para frenar el traslado- "adjuntamos toda la documentación de la Justicia de Brasil y de organismos internacionales que avalan el santuario".

Mariana Caram, directora del Zoo de Mendoza, defendió a Pozas Terrados y al santuario en Brasil.

Caram salió al cruce con Juárez y le reclamó su cambio de posición con respecto a Sorocaba: "Esta señora Juárez fue la primera en defender este santuario y ahora resulta que no es bueno para los animales, despierta muchas suspicacias su actitud".

Por otro lado, la funcionaria aclaró que mientras el amparo que interpusieron los veterinarios es analizado por la Justicia, continúa el proceso de cuarentena de Cecilia.

"Estamos yendo más allá de los requerimientos internacionales y está llegando de Buenos Aires una especialista en primatóloga para hacer los estudios necesarios para el traslado de la mona", adelantó.

Por último, la titular del Zoo que será convertido en un Ecoparque, volvió a defender la iniciativa que apunta a sacar del cautiverio a la primate que quedó sin sus congéneres y aclaró: "Con el traslado de Cecilia a Sorocaba estamos resguardando los derechos de un ser sintiente que está sola, los amparistas hablan de una pérdida del patrimonio en términos económicos, esgrimiendo argumentos del siglo pasado. Cuidar la diversidad es hacer algo por nuestras especies autóctonas y alojar a las exóticas a un habitad más propicio".