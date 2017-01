Desde el oficialismo no descartan citar a Arribas al Congreso

El diputado radical Héctor Cachi Gutiérrez no descartó citar al titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Gustavo Arribas ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.



El legislador oficialista baraja esa posibilidad si el funcionario no da explicaciones ante la Justicia sobre la presunta transferencia de casi 600.000 dólares a una cuenta suya en suiza de parte de un valijero de Odebrecht.



"Le daremos al escribano Arribas las horas necesarias para que documente ante la Justicia su situación y, de lo contrario, debería ser citado (a la Bicameral) no mucho más allá de la semana que viene", afirmó el exintendente de Pergamino en diálogo con radio Belgrano.



"Esperemos que Arribas, en las próximas horas, acredite en la Justicia la documentación que le permita deslindar responsabilidades en esta denuncia. Esto no debería hacerlo cuando él lo considere oportuno, sino rápidamente", subrayó el diputado.



Gutiérrez adelantó algunas acciones que podría encarar la comisión bicameral de control de la AFI en el caso Arribas. "Cuanto menos, hay que convocar a la comisión y adoptar un curso de acción. Podríamos pedirle a la UIF la documentación que tiene del caso Arribas", evaluó. El diputado radical cuestionó la tardanza de Arribas para explicar lo sucedido ante la Justicia. "La demora no nos tranquiliza. En situaciones como ésta, uno rápidamente tiene que presentar la documentación", consideró.



El Frente para la Victoria había pedido este jueves que el funcionario "dé explicaciones" ante el Congreso . Asimismo, el FpV presentó una denuncia contra Gustavo Arribas. En tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó que no puede brindar información hasta "agotar el análisis" de la operación denunciada como lavado de dinero.



Arribas está sospechado de haber recibido cinco transferencias de parte de Leonardo Meirelles, un cambista que está condenado en Brasil por pagar sobornos para la constructora Odebrecht. Las transferencias sumaron 594.518 dólares y se realizaron en septiembre de 2013, después de que adquiriera nuevo impulso el contrato que adjudicó la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a la firma brasileña. Por el momento, Arribas sólo admitió una transferencia de Meirelles, por la venta de un departamento, pero negó las cuatro restantes.

Fuente: Ámbito