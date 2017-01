Tevez se despidió de los hinchas de Boca con un video

El ídolo de Boca Carlos Tevez se despidió hoy de los hinchas con un video en el que agradeció "todo el cariño" que le dieron y aseguró que "no es facil tomar la decisión" de irse del club "y tampoco es facil comunicarlo".

"Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es facil tomar la decisión que he tomado y tampoco es facil comunicarlo", comenzó Tevez.

"Es dificil comunicar que uno ya no es jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar una decisión y es porque uno sabe lo que es etar en el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club, y más con todo el cariño y el apoyo que me dieron", finalizó Tevez, quien después de su luna de miel viajó hacia China para sumarse al Shanghai Shenhua.