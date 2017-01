Creyeron que había resucitado cuando lo vieron abrir los ojos

Primero fue la tristeza de haber perdido a un padre, un vecino, un amigo cercano. Sin embargo, después de haberse confirmado la muerte, alguien creyó haber visto signos vitales en el fallecido y las esperanzas de que todo se haya tratado de una trágica confusión les devolvieron la fe. Volvieron a llamar una ambulancia pero, una vez más, los médicos confirmaron que no tenía pulso.



La historia fue publicada por La Gaceta y ocurrió este jueves en Banda del Río Salí. Por ese motivo, todos los vecinos de Juan José Trejo, que tenía 56 años y era conocido como “Cachito”, se habían reunido en la puerta de su casa.

Habían esperado un buen rato bajo el sol ardiente que alguien les dijera que sí, que el hombre todavía estaba con vida. Sin embargo esa noticia jamás llegó y los comentarios esperanzados terminaron convirtiéndose en la organización del velorio y la enorme incertidumbre de quién se haría cargo de los siete niños que “Cachito” acababa de dejar huérfanos.



Los vecinos explicaron que advirtieron la muerte por la mañana. Como el hombre no se despertaba, sus hijos lo tocaban y no respondía, llamaron al 107. Pronto llegó una ambulancia, el personal médico lo revisó y les comunicó que no tenía signos vitales. Redactaron el acta de defunción por causas naturales y se retiraron.

Según dijeron los vecinos, cuando ingresaron a la habitación para vestirlo, una mujer aseguró que lo vio mover un brazo. Exaltada por esa reacción, comenzó a sacudirlo y afirmó que “Cachito” también abrió los ojos. Entonces volvieron a marcar el 107.



Cuando el personal médico regresó al lugar en una ambulancia, las esperanzas de los vecinos volvieron a apagarse. El hombre seguía estando muerto y un médico les explicó que el movimiento que observaron pudo haberse tratado de un músculo que comenzaba a endurecerse.