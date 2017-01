Habló el preso que mató a su mujer en la cárcel

"La maté por celos. Yo no quería matarla. Los celos me jugaron una mala pasada", contó Gabriel Herrera, el preso que mató a su novia dentro del penal de Villa Las Rosas.

Herrera dijo estar muy conmovido y expresó su arrepentimiento.



Lo cierto es que el doble femicida repitió la misma estrategia que hace casi once años, cuando asesinó a su esposa Verónica Castro: "La maté porque la amaba. Me pidió el divorcio y no soporté la idea de que se fuese con otro".

El hecho ocurrió el 5 de enero, poco después de las 14, cuando Andrea Neri entró a la celda de su pareja Gabriel Herrera, llevando en brazos a su bebé de dos meses. Era el día de visitas a los internos, por lo que dentro y fuera del penal había muchas personas.

En la celda Andrea y Gabriel estaban completamente solos. No pasó mucho tiempo hasta que el hombre de 39 años salió con su hijo en brazos, se lo entregó a los guardiacárceles y les avisó que había matado a la joven.

Fuente: Minuto Uno.