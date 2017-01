En marzo llega la "Switch", la nueva consola de Nintendo

Switch, la nueva consola doméstica de videojuegos de Nintendo, tendrá su lanzamiento global el próximo 3 de marzo por un precio de en torno a los 300 dólares, desveló la compañía nipona en una multitudinaria presentación en Tokio.

Aunque los precios variarán dependiendo del país, el importe del aparato será de 299 dólares en Estados Unidos y de 29.980 yenes (unos 245 euros/260 dólares) en Japón, informó el gigante de los videojuegos nipón.

El sistema, que se lanzará el 3 de marzo en EEUU, Canadá, Japón y varios países europeos , parece haber decepcionado por su precio (superior al de la PlayStation 4 de Sony y la Xbox One de Microsoft) a los inversores de la Bolsa de Tokio, donde las acciones de Nintendo cayeron hoy un 5,75 por ciento.

El precio del nuevo dispositivo, por encima de las previsiones de los analistas, que vaticinaban un coste de entre 250 y 280 dólares para una consola que cuenta con un procesador peor que el de sus competidores, un Tegra de Nvidia (customizado para la ocasión) fue el primero pero no el único de los puntos que desinflaron el ánimo.

De puntillas y con rapidez Nintendo habló durante la presentación de la autonomía de la batería de Switch cuando no está en la base (o "dock"), uno de los aspectos que más inquietan: entre dos y seis horas y media(tres horas si se usa software con altos requisitos).

Uno de los puntos que más gustaron de la nueva plataforma de Nintendo es la vuelta a la región free (que permite usar juegos de cualquier país en la consola independientemente de donde se adquiera), y la posibilidad de conectar hasta ocho consolas en local para disfrutar de partidas multijugador.

Koizumi, del departamento de desarrollo de Nintendo, realizó uno de los anuncios más ovacionados del evento, Super Mario Odyssey, el primer juego "sandbox" de la franquicia del fontanero desde "Super Mario 64" (1996) y "Super Mario Sunshine" (2002), muy valorados por la crítica y en la producción de cuyo desarrollo el japonés fue clave.

El evento concluyó con el anuncio del lanzamiento de uno de los juegos más esperados de la compañía nipona, "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", que coincidirá con la salida al mercado de Switch: el 3 de marzo.