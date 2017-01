Quiero hacer yoga pero no tengo elongación

Las imágenes más divulgadas del yoga nos han generado una idea errónea, así es que empezaré con una verdad que realmente creo absoluta:no necesitás ningún tipo de condición física previa para poder empezar a practicar yoga.No es real que necesites tener elongación, ni ser flexible. No hace falta que te sepas concentrar ni que estar quieto o en silencio no te desespere. En serio, el yoga no necesita eso de vos.

He tenido y tengo alumnos hiperlaxos y alumnos que no se pueden sentar en el suelo cómodamente porque sus ingles no se abren lo suficiente. Personas con muchos más años que otros, y cuerpos de dimensiones y pesos muy dispares. Los distintos tipos de yoganos abren la posibilidad encontrar una práctica ideal para cada cuerpo y mente e, incluso la misma práctica, no nos ofrece a todos lo mismo, ya que cada quien busca o precisa diferentes cosas. He ahí la magia de esta disciplina: puede darle a cada uno, lo que cada uno necesita.

Un profesor dirige, indica, guía y sostiene el espacio, pero la experiencia es propia y así debe ser.Nos hacemos cargo de nuestro cuerpo y de nuestra rutina, haciendo lo que podemos con lo que tenemos, a nuestro ritmo y desde donde estamos.

Hace unos días daba este ejemplo en clases: si yo quiero llegar a Portugal, y lo tengo claro, genial, sé a dónde quiero llegar. Pero para que eso ocurra en la realidad, más importante es saber si estoy en Mendoza o en España, ya que lo que voy a tener que hacer para llegar a mi destino es muy distinto. Estamos demasiado arengados a tener que saber a dónde queremos llegar, pero se nos olvida tomar consciencia de que lo más importante es tener claro nuestro punto de partida.

Entender dónde estamos, desde dónde partimos, es la gran clave (me animo a decir que no sólo en el campo del yoga).

Algo, vaya uno a saber qué, nos ha hecho pensar que ser elongados es más copado que no serlo. Como si de verdad la elongación nos definiera como seres humanos. Curioso.

Cuando un ejercicio te pide elongación, lo que está buscado es que TU cuerpo se estire, no que seas elongado. Situación: estamos sentados en el suelo con las piernas juntas estiradas hacia adelante. El profesor pide que acerquemos el torso a las piernas: apenasempiece a sentir una tensión detrás de mis rodillas, mi cuerpo estará elongándose. Fin. No importa si eso pasa cuando mi torso está aún muy arriba o si mi frente puede llegar a tocar las rodillas. En serio que no. Si tira, el cuerpo se estira. Ahora, si en el momento en el que en lugar de buscar mi propio punto de estiramiento sólo me preocupo por bajar mucho el torso y, para poder bajarlo doblo mis rodillas, entonces no estoy trabajando nada. Sólo imito un movimiento de alguien que tiene una condición física diferente a la mía. ¿Es mejor que yo? Imposible responder. Como digo siempre, hay gente elongada y gente simpática.No hay juicio de valor que valga.

Entendamos entonces que tenemos cuerpos perfectos para hacer yoga y que lo más valioso es que cada uno trabaje desde lo que es, y desde donde está.

Si de algo estoy segura, es que todos los cuerpos, así como son hoy, aquí y ahora, están listos para empezar. Bienvenidos a la práctica.

Karen Belinsky

Directora de La Salita . YOGA &Love