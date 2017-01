Recreo musical: lo nuevo de enero para actualizar tu playlist

Alan Walker es un DJ noruego que con tan solo 19 años ya está revolucionando el mundo de la música. Desde el 2015 está presentando singles en europa y con "Alone" hace su desembarco en América Latina.

Ed Sheeran regresa con partida doble, Castle on the Hill y Shape Of You

Bebe Rexa, es una macedonia que ha colaborado con Nicki Minaj, David Guetta, G-easy, Afrojack y Pitbull. Ahora con su "I Got You" intenta dar su paso como solista.

La sexy integrante de Black Eyed Peas, Fergie, lanzará nuevo disco solista, Life Goes On es el segundo corte del disco que será lanzado en este 2017.

Chris Brown se una a Usher para "Party". Donde ambos demuestran su facilidad para las complejas coreografías.

La talentosa australiana, Sia, es la encargada de la banda sonora de "Lion". Con una optimista letra y divertido ritmo, es "Never Give Up".

The Weekend, nuevamente junto a Daft Punk, llega "Party Monster" que a horas de ser publicado, ya cuenta con millones de reproducciones.

Guy Robin, conocido como Jonas Blue, es un compositor y productor británico, cuyo sencillo "Fast Car", una nueva versión de la canción de Tracy Chapman, lo llevó a hacerse conocido. Ahora con un ritmo electrónico, muestra "By Your Side".

Clean Bandit tiene otro hit, esta vez junto a Sean paul, traen el veraniego "Rockabye".

Taylor Swift se une al ex One Direction Zayn, para hacer uno de los temas de la nueva película de "Sombras de Grey".