Casi 26.000 niños refugiados cruzaron solos el mar

Más de 25.800 menores no acompañados llegaron a las costas de Italia tras atravesar el Mediterráneo en 2016, una cifra que dobló con respecto a 2015, denunció este viernes Unicef.



"Estos números no tienen precedente y muestran que la crisis de refugiados e inmigrantes en Europa es una crisis de niños", afirmó en rueda de prensa la portavoz de Unicef, Sarah Crowe.



También se refirió a las "graves condiciones" en las que se encuentran los menores no acompañados que llegaron a las islas griegas, donde viven al raso, lo que es "extremadamente duro" dado el crudo invierno que sufre Europa.