Charlotte Caniggia: “Pido disculpas a la gente de Paraguay”

Luego de trascender que parte del pueblo paraguayo busca declararla persona no grata en Paraguay por sus dichos en Pasapalabra, Charlotte Caniggia pidió disculpas.

“Estaba escribiéndome con un chico y estábamos por quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama… era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita”, dijo Charlotte en Pasapalabra el martes pasado y la red explotó. Mientras que para algunos solo se trató de un chiste, para otros fue más grave y la tildaron de xenófoba.

Este jueves se supo que un grupo de paraguayos armó una página de Facebook para pedir que la declaren persona no grata en Paraguay. Además, como la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia está invitada a participar de los carnavales de Encarnación, el grupo planea escracharla apenas pise tierra guaraní.

Enterada del escándalo, Charlotte tomó su cuenta de Twitter para disculparse por sus dichos.

“Pido disculpas a la gente de Paraguay, no tuve intención de ofender a nadie. Fui muchas veces y me trataron muy bien, los quiero”, escribió la joven.

Pido disculpas a la gente de Paraguay , no tuve intención de ofender a nadie , fui muchas veces y me trataron muy bien los quiero — Charlotte Caniggia (@chc_caniggia_) 13 de enero de 2017

¿La perdonarán los hermanos paraguayos o seguirá la guerra?