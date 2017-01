Quieren declarar a Charlotte Caniggia persona no grata en Paraguay

Los comentarios de Charlotte Caniggia en Pasapalabra sobre el “acento paraguayo” llegaron a Paraguay, donde piden que declaren a la hija de Mariana Nannis persona no grata.

En su paso por el programa de entretenimientos conducido por Iván de Pineda en El Trece, Charlotte recordó una anécdota que causó polémica en las redes sociales, donde la tildaron de xenófoga.

“Te voy a contar una historia que me pasó”, le advirtió al conductor. Y continuó: “Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho, y me estaba diciendo para quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama… era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita.“, tiró la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia con total desparpajo.

Rápidamente, Iván intentó salvar la situación al acotar: “Pero hay chicos muy buen mozos en Paraguay. Las paraguayas son lindísimas”. Pero fue en vano, pues Charlotte insistió: “Me la re baja ese acento. No me gusta”.

La cuestión es que la noticia llegó a Paraguay, contaron en Infama, donde la actriz de la obra Abracadabra estaba invitada a participar en los carnavales de Encarnación.

Indignado, un grupo de paraguayos armó una página en Facebook para declarar a Charlotte persona no grata en dicho país y hasta están planeando un escrache si llega a viajar para presentarse en los carnavales.