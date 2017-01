Sabrina Sabrok y otra cirugía para llegar a la industria porno

Aunque nació en la Argentina, por estas tierras a Sabrina Sabrok se la recuerda más por su escupitajo a Jorge Lafauci en el Bailando, que por sus atributos. Sin embargo, la voluptuosa actriz es una estrella en México, donde acaba de lanzar su propio portal de contenido erótico (sabrinasabrokporn.com).

Pero su decisión de incursionar en la industria XXX tiene una condición que Sabrina no está dispuesta a negociar. “No voy a hacer videos con alguien más que no sea mi marido (Alexandro Hernández), pero sí pretendo incluir más actores que se quieran sumar al proyecto y yo producirlos”, aseguró en un diario mexicano.

“Hay muy poco porno profesional en México, por eso quiero ser productora, además de contratar actores profesionales y meterlos en mi empresa, pretendo hacer algo grande para competir con empresas grandes”, agregó Sabrok.

Por otro lado, la rubia que siempre se caracterizó por sus grandes lolas, en esta oportunidad se hizo una cirugía en los glúteos. Todo sea por verse mejor en pantalla.