Líderes religiosos de EE.UU. reiteran su compromiso de defender a inmigrantes

Desde la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, en inglés) hasta la Conferencia Nacional de Líderes Cristianos Hispanos (NHCLC), pasando por la Asociación Unitaria Universalista (UUA), tanto las congregaciones más conservadoras como las más liberales pidieron, por separado, que se respete la unidad familiar y se reconozcan los aportes de los inmigrantes.



En el caso de USCCB, su presidente y vicepresidente, el cardenal Daniel DiNardo y el arzobispo José Gómez, respectivamente, instaron en un reciente documento a "resguardar las fronteras, darle la bienvenida al extranjero y servir a los más vulnerables" porque "todos esos son componentes de una política inmigratoria digna".



El propio papa Francisco señaló hoy a través de Twitter que los "jóvenes migrantes", particularmente aquellos que lo hacen sin la compañía de un adulto, se encuentran "especialmente indefensos".



"Ofrezcámosle todos una mano amiga", pidió el pontífice en un mensaje que coincide con la llegada masiva de menores inmigrantes a Europa, procedentes en su mayoría de Afganistán, Pakistán, Irak y Siria, y a EE.UU. desde Centroamérica.



Especial atención prestan también los grupos religiosos a la necesidad de proteger a los jóvenes que llegaron a EE.UU. siendo niños con sus padres indocumentados, y que el presidente Barack Obama ofreció amparo migratorio bajo su medida ejecutiva Acción Diferida (DACA), que está en peligro de ser cancelado por Trump.



El obispo Joe Vázquez, presidente del Comité de Inmigración de USCCB, mostró su respaldo al proyecto de ley BRIDGE, que ofrecería permisos temporales de residencia y trabajo a estos "soñadores" con una medida legislativa y no ejecutiva, para la que sería necesario un acuerdo bipartidista.



Por su parte, el reverendo Pete Morales, presidente de la Iglesia Unitaria Universalista de EE.UU. y uno de los impulsores del Nuevo Movimiento Santuario, templos que ofrecen refugio para indocumentados en peligro de ser deportados, reafirmó su compromiso.



"Muchos de nosotros le daríamos santuario temporal a un niño sin dudarlo. Pero ¿le ofreceríamos lugar seguro a un inmigrante 'ilegal'? No importa lo que digamos. Lo importante es lo que estamos dispuestos a hacer y lo queremos hacer juntos", expresó Morales en declaraciones enviadas a Efe.



Por ejemplo, en Denver, Colorado, siete iglesias afiliadas con UUA recientemente abrieron sus puertas a Ingrid Encalada Latorre, quien había recibido una orden de deportación a pesar de que sus gestiones migratorias aún no habían concluido.



"Necesitamos comprometernos a ofrecer refugio y posada a quienes, como Ingrid, necesitan santuario", comentó a Efe Jennifer Piper, organizadora interreligiosa del Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC) en Denver y coordinadora del Movimiento Santuario en esa ciudad.



Y eso es exactamente lo que están haciendo muchos cristianos, según Alexia Salvatierra, formada en la Iglesia Luterana y participante en la fundación del Movimiento Santuario original en Berkeley, California, en 1980.



"Las familias de indocumentados no quieren dramáticamente vivir en iglesias, pero necesitamos demostrar dramáticamente nuestra solidaridad que testifica de los imperativos morales y las perspectivas de nuestra fe", afirmó a Efe.



También la NHCLC reiteró su apoyo a reforma migratoria que legalice la presencia de unos 11 millones de indocumentados, pero lo hizo en un contexto de acercamiento con Trump, a quien Samuel Rodríguez, presidente de esta organización, antes criticó y ahora respalda luego de "llegar a conocerlo durante varios meses".



"Comencemos ahora a rezar por nuestro nuevo presidente y su Gobierno, e imaginemos juntos un futuro brillante para nuestra excepcional nación", comentó a Efe en declaraciones preparadas Rodríguez, uno de los seis líderes religiosos, y el único latino, que rezarán en la ceremonia de investidura de Trump. EFE