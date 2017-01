Mendoza necesita oxigenar su estructura administrativa y burocrática, apostando cada vez más a la responsabilidad laboral, a la equidad y a la productividad de su trabajadores. De ahí la importancia de poner freno al despilfarro y al uso irracional de recursos. En los últimos años el Estado mendocino no paraba de crecer y gastar de manera innecesaria, sobre todo, por la falta de control, pero también de planificación u organización. Un claro ejemplo es lo que sucedió con la ex empresa provincial de transporte, que no deja de reportar datos sorprendentes, principalmente, en el análisis de la planta de personal, tal como damos a conocer en esta edición. Por eso, se hace imperioso y clave vigilar, exigir y optimizar capacidades y que los líderes sindicales comprendan los tiempos que corren y la necesidad de adaptarse y respetar las condiciones laborales y de igualdad. Deben acabarse los privilegios a costa del dinero de todos.