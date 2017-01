Federico Bal: “Siento cosas lindas por Laurita”

Tras meses de rumores de romance, de fotos que los mostraban mimosos en la noche, de mensajes cruzados, de viajes sorpresa para verse, Federico Bal decidió poner más luz sobre su relación con Laura Fernández. “Siento cosas por Laura”, dijo el actor y aseguró que “no me veo en mi vida lejos de ella”.

“Hay cosas que me pasan con Laura y es evidente y no tengo por qué ocultarlo. Me siento bien con ella”, arrancó diciendo Federico en Intrusos. Cuando Jorge Rial le preguntó si Laura le movía la estantería, él dijo: “Sí”.

“Siento cosas lindas por ella. No recuerdo la última vez que una mujer se jugó por mí en situaciones extremas y ella me bancó, cuando se decía de todo de mí, a un nivel que no creo haber vivido antes”, agregó a su “declaración de amor”. “Yo por ella siento un amor grande”, insistió casi tartamudeando.

Recordando que vivió un 2016 sumamente intenso y complicado por su batalla judicial con Barbie Vélez, su ex, por denuncias cruzadas de violencia, remarcó: “Laurita me hizo reír. Ella llegaba al ensayo (del Bailando) y me hacía reír. Se quedó firme, me demostró ser alguien que… me superó, me superó”.

A su vez, el hijo de Carmen Barbieri sostuvo que “Laura fue lo más genuino que tuve el último tiempo y eso me toca el corazón”.

“Si yo no me cuido, si yo no me guardo para mi algunas cosas, va en caída libre. Lo aprendí de mi última relación”, dijo el actor, a la vez que aseguró no haber sido el tercero en discordia entre Federico Hoppe y Laura.

Por último, Fede tiró toda la carne al asador al decir: “Obvio que me pasan cosas con ella. La adoro. No quiero… no me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien si estoy lejos de ella“.

Por otro lado, consultado sobre la pelea entre su ex, Barbie Vélez, y Candela Ruggeri, Fede dijo: “Si son tan amigas, un chico no puede arruinar una amistad. Seguro se van a arreglar”. Además, dejó en claro que su relación con la hija de Nazarena Vélez quedó en el pasado.