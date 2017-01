Polémica por una foto del marido de Zaira Nara con su hija

Zaira Nara evitaba mostrar a Malaika -quien ya cumplió nueve meses- en las redes sociales. "Me cuesta poner una foto y que 20 mil personas me digan 'cortale el pelo', 'no le pusiste aritos', que tiene frío, que tiene calor: tanta gente hablando, tanta energía rara puesta en mi bebé…", explicó la modelo hace un tiempo en el programa Morfi.

No obstante, esos comentarios le llegaron por una foto que posteó en Instagram de Malaika. La bebe está junto a su papá, Jakob von Plessen, en una paisaje de la Patagonia, que la familia visitó unos días atrás.

#MaliTango #Jakotango í ½í²œ Una foto publicada por Zaira Nara (@zaira.nara) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 8:09 PST



Fuente: Infobae.