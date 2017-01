Charlotte Caniggia: “Loan me maltrataba verbalmente todas las noches”

Tras días de rumores de violencia que su pareja, Loan, ejercería sobre ella, Charlotte Caniggia se sinceró con uno de sus hombres de seguridad. “Loan me maltrataba todas las noches”, habría dicho la joven actriz de la obra Abracadabra.

Según asegura Primicias Ya, cansada de los rumores, Charlotte le confesó a uno de sus hombres de seguridad: “Hasta acá llegué, el viernes y el sábado Loan tenía presencias, por lo menos eso había dicho en la tele. Es mentira que las tenia, estuvo todo el fin de semana en Carlos Paz. Quiere vivirme a mí, y yo soy bastante buena persona como pare seguir con esto. Vivía en mi casa, pago todo yo y no hacía nada”.

Y agregó: “Me mandaba en todo, es muy celoso, me alejaba de todo el mundo y lo peor es que me maltrataba verbalmente todas las noches, siempre a la noche lo hace, me pelea siempre, no me dejaba salir, ni ir con nadie. Tenía que ir de casa al teatro y del teatro a casa”.

“Loan siempre me buscaba algo nuevo para discutir y pelearme, él solo quería hacerme sentir mal“, aseguró. Y sostuvo: “Yo ya no creo que me quiera, hace acting. Yo ya me convencí que no me quiere, solo busca fama y que lo mantenga”.

Por último, Charlotte reveló: “Me contaron que sale con un hombre que maneja farmacias, uno que es millonario, que lo conoció gracias a su ex representante que le llevaba chicos lindos al empresario tipo onda Loan, y que el tipo ese es el que le pasaba plata a él”.

Sin embargo, contradiciendo lo dicho, supuestamente, por Charlotte, Loan publicó horas atrás una foto junto a su ¿novia?

“Te amo cada día más mi bebuuuu”, escribió el joven junto a una imagen junto a una imagen que lo muestra abrazado a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Recordemos que todo explotó luego de que Alexander contara en Twitter que su hermana tenía moretones en los brazos. Situación que Loan negó desde el principio diciendo que “seguramente se había golpeado sola” y que nunca le pegaría a una mujer. El tema había sido desmentido, también, por la misma Charlotte.

¿Cuál será la verdad?