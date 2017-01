Tupungato: hace un mes que no tienen agua y se lavan con un arroyo contaminado

Tupungato es uno de los destinos elegidos por cientos de turistas para vacacionar sin embargo y, paradójicamente, muchos de sus habitantes reclaman por un servicio tan preciado como es el agua. Hace un mes, los habitantes del barrio 23 de noviembre, de Villa Bastías, no cuentan con el insumo y decidieron salir a la calle a protestar.

Son cerca de 100 familias que necesitan una pronta solución. Familias entre las que no sólo hay personas adultas sino también decenas de niños a los que hay que alimentar, asear y nada de eso es posible. Cansados de “las promesas incumplidas” por parte del municipio que es el responsable de proveer el agua, los vecinos salieron a protestar.

Foto: Gentileza FM Popular 103.7

Una realidad de larga data

“Estamos cansados de vivir así. No es la primera vez que nos pasa ni el primer verano. Somos un barrio olvidado por el intendente”, dijo a El Sol indignada Estrella Desiré, una de las vecinas que decidió salir a cortar la calle.

“Acá hay más de 40 niños y no podemos seguir viviendo de este modo. Peor que animales estamos ya que para cocinar, tomar agua o asearnos tenemos que sacar agua de un arroyo que hay en las inmediaciones, que está con animales muertos, pañales sucios y mucha basura en sus alrededores, y hervirla. Esto no puede seguir así”, manifestó.

De acuerdo a lo referido por la vecina en la zona hay plantaciones importantes y varias fincas y son ellos los que reciben el agua para riego impidiendo así que el insumo llegue con normalidad a los hogares.

“Como son personas con plata el municipio los privilegia y nos olvida a nosotros. Esto no da para más. En este mes ni siquiera ha venido al barrio un camión para proveernos agua. Realmente es desesperante vivir así, sobre todo con estos calores”, dijo Desiré.

La voz oficial

Ante el reclamo y con la amenaza de los vecinos de interrumpir la Fiesta de la Vendimia del departamento que se realizará este fin de semana, el intendente Gustavo Soto recibió en su despacho a un grupo de vecinos a quienes les prometió una pronta solución y responsabilizó al Gobierno anterior por la falta de obras en la zona.

“No me desligo de las responsabilidades que me competen, pero esto no es nuevo. Hace un año que estoy ejerciendo mi cargo y estoy dando solución a todo lo que no se hizo en el departamento. Realmente me encontré con una situación muy complicada en lo que concierne a la infraestructura urbanística”, dijo Soto a este medio.

El funcionario reconoció el problema y aseguró que de los 200 millones de pesos que recibe el municipio en presupuesto, 40 millones son destinadas a obras, una cifra muy elevada según su parecer que da cuenta de las condiciones en que se encuentra el departamento.

“La zona se alimenta con una cisterna que está en el Encón que ha bajado su rendimiento y si a eso le sumamos que hace 12 años no se han hecho obras de mejoramiento las cosas se complicaron y la población creció en forma exponencial”, dijo Soto.

Además, el edil manifestó que muchos de los habitantes de la zona de Villa Bastías y San José no están registrados en Catastro por lo que existen conexiones clandestinas que han reducido la capacidad de presión en las cañerías.

El funcionario, reunido con un grupo de vecinos de la zona.

“Se nos vino el verano encima y no pudimos suplir las obras de la zona. Reconocemos que hay falencias pero estamos trabajando para mejorar la situación, magia no puedo hacer. A la gente le pido disculpas y solidaridad ya que al no haber medidores no hay control del consumo y esto también hace que ocurran estos tipos de situaciones”, expresó Soto.

A la hora de las soluciones, el intendente manifestó: “Hemos hecho un convenio con la Inspección de Cauces de Tupungato (ICAT) y vamos a operar un pozo con el que dividiríamos la zona. Con ese pozo más las cisternas que se montarán en los próximos días de 50 mil litros vamos a mejorar la presión de las cañerías y no habrá más problema siempre y cuando la gente no haga un derroche del agua”.

En un futuro la idea del intendente es incorporar esas conexiones a Catastro y colocar así medidores no sólo en esa zona sino en todo el departamento para que cada usuario pague lo que consume y no como ahora donde nadie hace un uso racional del agua.

Durante estos 15 días se le proveerá agua a las familias con camiones del municipio y, además, realizarán cortes programados que serán debidamente comunicados a la población. “Llegamos tarde a la solución, el verano ya nos prendió fuego y sólo pido a las familias comprensión y disculpas por las molestias ocasionadas”