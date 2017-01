Crisis y escándalo en la temporada teatral de Mar del Plata

Hace tiempo que los productores de teatro vienen alertando sobre la difícil situación que está pasando la industria. Sin embargo, siempre deciden por seguir apostando al entretenimiento. Claro que a pesar de esto, este año Mar del Plata se convirtió en un hervidero por varias razones.

Esta semana, Lino Patalano denunció públicamente un operativo policial y administrativo sin precedentes antes de que comiencen tres espectáculos en el Centro de Arte Radio City+Roxy+Melany. “Lo que resulta sugestivo es que pocos días antes se nos había exigido que aportásemos al Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, con el que no tenemos nada que ver ya que nuestro personal pertenece a otro sindicato y cada compañía que se presenta en nuestras salas contrata su propio personal de seguridad. Como respuesta a nuestra negativa sufrimos entonces este ‘apriete’ digno de épocas de la dictadura“, escribió un consternado Patalano. “Hechos tan deplorables como éste no hacen más que agregar incertidumbre a una temporada difícil en la que todos los que amamos Mar del Plata estamos poniendo lo mejor para que siga siendo nuestro centro turístico por excelencia”, agregó.

“Parecía un operativo de narcotráfico. Había dos móviles en la puerta y mucha policía adentro”, confesó Marcelo Marán, director general Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, en radio Brisas.

Pero el confuso operativo no fue lo único que alteró a una temporada que viene buscando variantes para ofrecer entradas a precios populares o con promociones, para ayudar al castigado bolsillo de los turistas. El productor Javier Faroni usó su cuenta de Twitter para quejarse duramente de la falta de apoyo a la temporada. “200 shows gratis en el verano, operativo de ministerio de seguridad en teatro, ni una fiesta de lanzamiento, sin promoción la ciudad. Muchachos díganlo abiertamente que no quieren más teatro en la ciudad y nos vamos!! El amor a la ciudad seguirá intacto pero no mientan más!“, lanzó enojado.

El productor Carlos Rottemberg, por su parte, se solidarizó con Patalano desde la cuenta de Multiteatro, y además compartió una sugestiva frase del libro Vivir Entre Butacas. “Las temporadas teatrales se sufren cuando imaginás una media de espectadores y en lugar de esa media lográs un soquete”.

