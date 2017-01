La abuela de Brian, resignada: "Esperábamos la liberación"

Alicia, la abuela de Brian Aguinaco, dijo que se "veía venir" la liberación del menor acusado por el crimen porque "vivimos en Argentina".

"Muy triste, mi nieto era una persona extraordinaria. No hay justicia, es menor, siempre hay un pero. Lo escuchamos mil veces en radio y televisión y sigue. Nos lo veíamos venir porque vivimos en la Argentina. Teníamos un poquito de fe de que por lo menos podía quedar adentro, donde correspondía. A veces es inentendible", afirmó Alicia en declaraciones a Radio Provincia.



"A Brian no lo van a devolver nunca. Hay un montón de casos. Ayer fuimos acompañados por las Madres del Dolor, por gente que no nos conoce, estamos muy agradecidos", agregó.

En cuanto a su nieto dijo que lo recuerda "con todo el amor del mundo". "Lo extrañamos enormemente, éramos muy compañeros, de los padres, de los otros abuelos. Hay que seguir luchando, no sé de qué manera, el abogado sabrá", concluyó.