Bergman responsabilizó a La Pampa por los incendios

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman hizo declaraciones sobre los incendios que azotan las provincias de Buenos Aires, Río Negro y La Pampa, y se defendió de las críticas recibidas advirtiendo que "corresponde, a esta altura de rendir cuentas, que quede claro que, por la ley de manejo del fuego, no es competencia primaria de la Nación el atacar un incendio".

En diálogo con la radio de la ciudad de Buenos Aires, Bergman sostuvo que "la ley de manejo de fuego plantea que la fase 1 de cualquier fuego es jurisdicción provincial y que cuando pasa a la fase 3 pide la asistencia y participación de la Nación", y sostuvo que "cada provincia se ha comportado de manera diferente".

"Si bien ahora el fuego está contenido, no hay dudas respecto de la negligencia e impericia de las autoridades de La Pampa, a diferencia de lo sucedido con Río negro y la provincia de Buenos Aires", disparó. y agregó :"No podemos dejar de esclarecer que la responsabilidad primaria es de la provincia, que no actuó en tiempo ni en forma".

El rabino salió al cruce, luego de las acusaciones recibidas porque su intervención en cada una de las jurisdicciones afectadas llegó cuando la situación era desesperante.

El funcionario indicó que "en La Pampa, todo lo que tiene que ver con la limpieza de las picadas y los cortafuegos era una obligación de realizar, y el gobierno de La Pampa no lo hizo a pesar de haber recibido los partes nuestros desde octubre con la información sobre la alta probabilidad de incendios".

Frente a las críticas y a los rumores de su salida del gobierno, el funcionario se defendió deslindando responsabilidades a los gobiernos locales, que según él, no actuaron de forma inmediata.