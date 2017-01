Polémicos comentarios de Charlotte Caniggia en Pasapalabra

Charlotte Caniggia participó en Pasapalabra antes de viajar a Carlos Paz para estar en la obra Abracadabra, además de ser protagonista de una tormentosa relación con Loan, quien habría ejercido violencia sobre ella, según Alexander Caniggia. La mediática devenida en actriz realizó comentarios que generaron polémica.

En diálogo con Iván de Pineda, Charlotte Caniggia contó que iba a viajar a Carlos Paz para sumarse al elenco de Abracadabra, la obra de Pedro Alfonso, Tomás Fonzi, Flor Vigna, Freddy Villarreal, Ilana Calabró, Silvina Luna y El Polaco, entre otros. “Estoy muy feliz, es una nueva experiencia. Es una comedia y voy a estar con un equipo muy bueno”, arrancó diciendo la joven.

Sin embargo, la hija de Mariana Nannis se dejó abrazar por la espontaneidad y lanzó sobre su personaje en la obra: “Se llama Alelí… Y sí, que nombre choto, no?… Muy choto. Podrían haber elegido un nombre más lindo: Megan o Angelina”.

Tras comentar que nombres le resultan “chotos” y cuales le gustan, la joven se volvió a mandar otra de sus “Charlottadas”.

“Me gustan los nombres ingleses, americanos”, dijo. “Mariana es muy choto también”, dijo sobre el nombre de su mamá.

“Te voy a contar una historia que me pasó”, le advirtió al conductor. Y continuó: “Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho, y me estaba diciendo para quedar para vernos. Le digo que me llame y me llama… era paraguayo. Cuando me empezó a hablar en paraguayo cancelé la cita. Me la re baja ese acento. No me gusta“, dijo ante la mirada de los presentes.

Luego, contó que el acento cordobés tampoco le gusta. “¡Ay, no! Por favor”, tiró. “Pero vas a estar en Carlos Paz”, le recordó Iván. “Ni en pedo, ni loca. No puedo”, concluyó.

Los comentarios de la hija de Claudio Paul Caniggia resonaron en la red. Si bien muchos se rieron y festejaron la franqueza de Charlotte, otros la tildaron de xenófoga.

