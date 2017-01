Rocío Marengo se puso hot: “No descarto hacer un trío”

En diálogo con El Show del Espectáculo, en Radio Pinamar FM 100.7, Rocío Marengo anunció que se casará este año y contó que su sueño es ser ama de casa. Además, la rubia se sometió a un ping pong caliente.

Entrevistada por Ulises Jaitt, la sensual rubia disparó contra Carmen Barbieri, Amalia Granata, Cinthia Fernández, María Eugenia Rito, Claudia Fernández y Mariana Antoniale. Además, dijo que en el mundo del espectáculo están todos quemados y “está muy vacío”.

Al preguntarle a quién elegiría entre Amalia Granata y Paula Linda, ex amante de Leonardo Squarzon, pareja de Granata, Marengo dijo: “Me quedo con Paula, Amalia está peleada con todas, no tiene humildad para pedir disculpas, es rencorosa. No es el estilo de mujer que me gusta, no la elegiría como compañera de vacaciones, le dice cosas muy horribles a las chicas de la televisión”.

Sobre Cinthia Fernández y María Eugenia Ritó dijo: “Están mal, la están remando mucho y les deseo lo mejor a las dos. Elijo a la Ritó, ojalá que supere los problemas, de última Cinthia la está llevando mejor, tiene 3 nenas y el marido lejos. Pobres”.

Siguiendo con el ping pong de famosos, tiró: “Entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri me quedo con Nazarena, Carmen a nivel personal no me gusta como trabaja. Entre Vernaci y Yanina Latorre me quedo con Yanina, a la Negra no la conozco. Entre La Niña Loly y Claudia Fernández me quedo con Claudia, elijo lo menos malo“, agregó en el ciclo de Ulises Jaitt.

Por otro lado, Marengo se puso Hot y reveló: “Es una fantasía hacer tríos a futuro, no descarto probar y jugar un poco”.

Como gran parte de la platea femenina, contó que tiene fantasías sexuales con Ricky Martín.

“Tuve sexo en un camarín. Tengo la fantasía de hacerlo en la playa, en Pinamar”, dijo, y contó que “mi primera vez fue a los 22, no se por qué esperé tanto”.

Finalizando, Marengo dijo que su posición sexual preferida “es arriba”, aseguró que “el tamaño sí importa” y que “en la cama vale la palabra chancha” porque “en ese momento vale todo”. “El sexo oral es importante”, concluyó.