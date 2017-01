Leonor Benedetto: “Si tuviera que elegir, sería como María Eugenia Vidal”

La actriz, Leonor Benedetto, habló de los personajes que le tocaron interpretar en 2016. En especial, se refirió a la serie que ingresó a la plataforma de Netflix, Estocolmo, y confesó que “si tuviera que elegir sería como María Eugenia Vidal”.

Generalmente, cuando se muestran a los personajes de mujeres relacionadas a la política se las muestra más duras. Consultada sobre si esto le representa un estereotipo o una realidad, Benedetto dijo en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad: “Yo creo que para dedicarse a la política sí hay que tener cierta dureza; sin embargo, en las formas se puede ser completamente distinta”, consideró.

Asimismo, ejemplificó: “Como María Eugenia Vidal, que es una mujer muy suave en sus formas y en el lenguaje que utiliza, sin embargo creo que es un acero helado cuando tiene que tomar una medida y cree que eso va a beneficiar a su gente. Ella es como una contracara al estereotipo, y no le veo una contracara, si tuviera que elegir sería como ella”, opinó la prestigiosa actriz.

“Estocolmo me hizo más feliz que Los Ricos No Piden Permiso”

En otra línea comparó a sus personajes en Los ricos no piden permiso y Estocolmo y destacó que “debo reconocer que si de felicidad se trata, Estocolmo me hizo muchísimo más feliz que Los Ricos No Piden Permiso. En cómo se filmó, en la grabación, en el elenco, y en que estábamos jugando todos para el mismo lado”, argumentó. A la vez que confesó que “yo me sentí realmente muy bien haciéndolo”.

En cuanto a la serie que protagonizan Luciano Cáceres, Juana Viale y Esteban Lamothe, “Estocolmo, identidad perdida”, serie producida completamente en el país sobre la trata de personas, adelantó que “se mezcla el tema de la trata de personas, el juego de poder entre política y los medios de comunicación y es muy interesante, y probablemente sea el rasgo más realista en la serie. Porque los tejes y manejes de la política, los movimientos para traer agua para tu molino serían imposibles sin la participación de los medios, y esto es un rasgo de la historia muy interesante”, argumentó en nota con Moskita Muerta y Nilda Sarli durante el ciclo radial “Por Si Las Moscas”.

Por último, con respecto a su personaje reveló que interpreta a una madre a la que roban a una hija, y al mismo tiempo es diputada y periodista. “Era muy seductor jugar los tres roles”, aseguró. “Pero donde más cómodo actoralmente hablando me sentía era siendo madre y a la vez casi como engañando a mi hija sobre el rol que yo jugaba en eso que ella peleaba por defender”, concluyó sin develar nada más sobre el argumento de la historia.