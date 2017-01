Adrián Suar, soltero en el Este: descanso y revancha

El 2016 no será un año fácil de olvidar para Adrián Suar. En el plano personal, se terminó su relación de ocho años con la actriz Griselda Siciliani. Y en el ámbito profesional volvió a perder la batalla anual de rating contra Telefe. Por eso, aunque el director artístico de El Trece gozó del éxito como actor en “Me casé con un boludo”, aprovechó el fin de año para recargar energías y brindar para que el próximo sea mejor.

Acompañado por sus dos hijos y varios amigos, Suar recibió el 2017 en Punta del Este donde también pasó la primera semana del año. Al contrario que otras temporadas prefirió un perfil bajo, sin embargo se mostró risueño cuando las cámaras lo encontraron. Saludó y jugó con su hija Margarita. En “La Susana” de José Ignacio optó por sentarse a comer a la sombra en un espacioso living, pero no bajó a la playa.

A su lado estaba el inseparable Pablo Codevilla, quien dio la bienvenida al año junto a su amigo y con quien seguramente ya estén pergeñando qué hacer para revertir las magras mediciones de rating. Es que por quinto año consecutivo, Telefe volvió a imponerse en el promedio anual, gracias a, entre otros programas, el que encabezaba la ex de Suar, Griselda Siciliani.

Vida nueva y con viejos desafíos. Sin la que fue su pareja por más de ocho años, “el chueco” buscará volver a posicionar a su canal en el primer lugar y, además, se mantendrá ocupado despuntando el vicio de la actuación. Después de muchos años recorriendo la costa uruguaya juntos, la imagen de un Suar soltero en Uruguay se contrapone con la de su ex en el Caribe (ver recuadro). Sin embargo, para paliar la soledad, son las amistades las que llenan ese vacío. Además de Codevilla y su mujer, Nacho Laviaguerre también cruzó el Río de La Plata.

Otros de los que suelen frecuentar al director artístico de El Trece son Mariana Fabbiani y su pareja, Mariano Chihade, responsable de la productora Mandarina. Ambos desde su ámbito son responsables de “El Diario de Mariana”, producto con el que finalmente el canal pudo hacer pie en la programación vespertina. Por eso, nadie descarta que en estos encuentros veraniegos se estén gestando nuevos proyectos para la programación.

Sin conflictos. Además de sus amigos, Suar viajó a Uruguay acompañado por sus dos hijos: Toto, que tuvo con Araceli González, y Margarita, producto de la relación con Siciliani. La menor pasó Navidad junto a su madre y los últimos días del año con él. “Entre ellos quedó todo bien. Y siguen teniendo buena relación porque tienen una hija muy chica en común”, aseguran desde el entorno de Suar. Luego de la separación en septiembre pasado, se tejieron muchas especulaciones acerca de los motivos y cómo seguiría su vínculo. Sin embargo, allegados a la pareja explicaron que la ruptura fue ejemplar. “Ni siquiera fue necesario que se pusieran abogados. Lo resolvieron enseguida”, detallan y agregan: “Él se encargó de dejarle una casa a su hija y además de cumplir con la cuota que debe pasar mensualmente. Nunca tuvieron un problema”.

Los propios involucrados siempre hablaron públicamente del cariño que siente el uno por el otro. “Nosotros nos adoramos. El amor nunca se termina, con una familia así como la nuestra”, había dicho hace unos meses la propia Siciliani al tiempo que aprovechaba para dar por tierra con los rumores que hablaban de un tercero en discordia. Suar, por su parte, se mostraba en la misma sintonía: “El tiempo dirá qué va a pasar, nos queremos mucho, queremos la familia que amamos”, dijo. Sin embargo el tiempo parece que no ha obrado a favor de la antigua pareja que parece cada vez más lejos de una reconciliación amorosa. Incluso los bienes en común que poseían ya fueron divididos.

“Ella no pidió nada que no le correspondiera. Fue una separación muy civilizada y siempre pensando en su hija”, explican quienes vivieron de cerca la ruptura. Con la separación consumada, Suar comenzó a afrontar una nueva etapa de su vida y en pleno proceso de adaptación vendió también una mansión valuada en cinco millones de dólares que poseía en Nordelta. Borrón y cuenta nueva, habrá pensado El Chueco. Sin embargo, lo cierto es que esta venta no tuvo que ver con el acuerdo de separación como muchos medios afirmaron. “La casa estaba en venta hace dos o tres años porque prácticamente no la usaba más, pero es un inmueble para el cual es muy difícil conseguir comprador y justo apareció uno en ese momento”, detallan en el entorno de Suar quitándole entidad a las versiones que indicaban que fue vendida para repartir el dinero con Siciliani. “Ella no pidió ni un centavo de más y la repartición ya estaba hecha para cuando se vendió la casa”, aseguran.

Trabajo y apuestas. Con la soltería prácticamente consumada, Suar se enfocará de lleno en su trabajo. Y planes no le faltan. En febrero empezará a rodar una película que dirigirá Marcos Carnevale y que será co-protagonizada por Julieta Díaz. No será su única apuesta a la actuación, ya que además probará suerte en el escenario. Para mayo está previsto el debut de “Un rato con él”, junto con Julio Chávez, en el Teatro Nacional de Buenos Aires.

Pero más allá de su labor de cara al público, Suar se empeñará en mejorar los números como director artístico de El Trece. Después de dos exitosos años en 2010 y 2011 en los que el canal del grupo Clarín logró ser el más visto del año, Telefe recuperó la hegemonía y se mostró imbatible en el último lustro.

Para plantar cara y lograr superar a la emisora recientemente adquirida por Viacom, Suar ya comienza a delinear la grilla de programación. En primer lugar, sabe que debe contar con la presencia estelar de Marcelo Tinelli. “Artear tiene contrato con Ideas del Sur para 2017 y en mayo va a empezar ‘Showmatch’”, aseguran desde el canal, al tiempo que afirman que la crisis suscitada en Ideas del Sur tras los despidos no repercute en el canal. De hecho, el propio Suar salió en vivo en “Este es el Show” –programa satélite de “Showmatch”– explicando que era muy probable que también ese envío vuelva a estar al aire este año.

Además de Tinelli, las otras dos grandes figuras del canal dirán presente en 2017. Mirtha Legrand volverá con sus tradicionales almuerzos desde Mar del Plata a partir del próximo fin de semana y, aunque aún no hay una fecha oficial, también regresará Jorge Lanata con su programa periodístico de los domingos.

Como es costumbre, Suar también apostará a la ficción. Desde su productora Pol-ka planea poner en pantalla varias tiras. La primera en ver aire será “Quiero vivir a tu lado”, que estrenará sobre fines de enero. La tira que cuenta con las actuaciones de Paola Krum, Mike Amigorena, Alberto Ajaka y Florencia Peña, entre otros, comenzó a grabarse en octubre y será la primera gran apuesta para lograr imponerse en el prime time.

A su vez, también se buscará captar al público juvenil con dos propuestas coproducidas con la compañía mexicana Televisa. “Divina está en tu corazón”, protagonizada por Laura Esquivel, que comenzará a emitirse entre febrero y marzo y “Simona”, cuya actriz principal será Ángela Torres. Ambas jóvenes actrices ya fueron incluidas en las publicidades institucionales del canal y son la gran apuesta para este 2017.

“La fragilidad de los cuerpos”, “El maestro” y “Estrella hotel” serán las otras tres ficciones por las que apostará Suar, quien busca de esta manera imponerse en este rubro dominado los últimos años por productos extranjeros importados de Turquía.

Con todas estas ideas rondando su cabeza, este domingo 8 de enero, Adrián Suar volverá a cenar a La Susana junto con sus afectos, para disfrutar de sus últimos momentos de vacaciones antes de empezar un año que le propondrá varios desafíos, personales y profesionales.