Cuatro teorías conspirativas sobre el hundimiento del Titanic que siguen teniendo repercusión

El barco más famoso del mundo sigue dando que hablar.

Se hundió hace más de 100 años y todavía seguimos leyendo todo tipo de información sobre lo que pasó. El Titanic sigue siendo noticia una vez por año, y esta vez no es para menos. Hay varias teorías sobre lo que pasó, de hecho la más actual según el periodista Senan Molony fue que el naufragio del Titanic se debió originalmente a que un incendio en uno de los almacenes de carbón debilitó el casco metálico del buque, lo que permitió que el iceberg le causara daños mayores y se hundiera mucho más rápido.

Pero hay otras teorías que por más raras que sean, no dejan de despertar la inquietud… ¿y si alguna fuera cierta?

1. El barco no era el Titanic.

Según una teoría publicada en el libro de Robin Gardiner, Titanic: The Ship that Never Sank (Titanic, el barco que nunca se hundió), el barco que se hundió no era realmente el Titanic, sino uno muy parecido, por no decir igual, el Olympic. (La foto compara las exactas similitudes entre ambos barcos)

El Olympic estuvo en dos colisiones graves poco tiempo después de su lanzamiento y los daños eran tan grandes que las reparaciones habrían sido demasiado caras. Así que, White Star Line (compañía dueña de los barcos), habría decidido cambiarlos y hundir deliberadamente el Olympic –que navegaba con el nombre del Titanic– para cobrar el seguro.

2. El Titanic fue atacado por un submarino alemán.

Existe una teoría que afirma que el Titanic fue hundido por un submarino alemán y que se sustenta en que varios supervivientes afirmaron haber escuchado explosiones después de que el barco comenzó a hundirse, y algunos vieron un reflector a la distancia antes de la llegada del barco de rescate. La teoría es así: Alemania e Inglaterra estaban preparando la primera guerra mundial, la cual iba a suceder sólo dos años después. Inglaterra puso en el Titanic oro para que Estados Unidos fabrique armamento para la guerra, Alemania se enteró y torpedeo al buque. ¿Real? nunca lo sabremos con certeza.

3. Había una maldición en el Titanic.

Esta teoría, bastante extraña, indica que un historiador que viajaba en el Titanic llevaba los restos de una momia egipcia (que fueron almacenados en el puente para evitar daños). Supuestamente los restos estaban malditos y eso provocó que el barco se hundiera a los pocos días de salir de Southampton.

Podes leer la teoría completa acá.

4. Hundieron el Titanic para deshacerse de personas.

Una teoría diferente asegura que había tres pasajeros en el barco, John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isador Strauss, de quienes la familia Rothschild se quería deshacer por oponerse a la creación del Federal Reserve Bank. Sus cuerpos en los restos del naufragio supuestamente dejaron libre el camino para la creación del dicho banco al año siguiente.

Ninguna es creíble, todas son creíbles… nunca sabremos en definitiva 100% la verdad. ¿Vos qué opinas?