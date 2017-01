¿Donde estuvo Rose? La extraña desaparición de una estrella NBA

Derrick Rose, estrella de los New York Knicks, ya está de vuelta en Nueva York tras varias horas desaparecido. El base no se presentó al partido que su equipo debía jugar este lunes en el Madison Square Garden ante los New Orleans Pelicans, generando gran conmoción.

Su desaparición provocó una total sorpresa en el seno del equipo. Varios miembros de los Knicks se intentaron poner en contacto con él por teléfono e incluso se envió a un emisario a buscarlo a su casa. Pero no hubo manera de contactarlo.

Sus compañeros saltaron a la cancha aún confusos por el destino de su compañero y los Knicks cayeron 96-110.

Al terminar el encuentro, varios jugadores y su entrenador, Jeff Hornacek, aseguraban no saber nada de su paradero.

Solo Joakim Noah, íntimo de Rose desde la época de ambos en los Chicago Bulls, ofreció algo de luz al asunto confirmando que su amigo estaba bien: "No quiero hablar mucho sobre el asunto porque no conozco bien la situación. Solo estoy feliz de que todo vaya bien".

En las últimas horas se confirmó que Rose ya está en Nueva York y que en la mañana de este martes se le pudo ver en las instalaciones de los Knicks junto a Steve Mills, el general manager de la franquicia.

Al parecer el jugador está desbordado por una denuncia de violación que sufrió el año pasado tras haber participado de una orgía.



A esto se suma a que Rose todavía no se pudo adaptar a la ciudad ni al equipo. Su promedio de 17,3 puntos, 3,9 rebotes y 4,5 asistencias en 33 partidos no es suficiente si te tiene en cuenta que se trata una de las estrellas de la NBA.