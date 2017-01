La campaña que salva a las mujeres de ser abusadas

Las redes sociales, aplicaciones como Tinder y la tecnología en general, han hecho que las citas a ciegas se pongan de moda. A través de este método, es mucho más fácil pegar onda con alguien; pero también es mucho más arriesgado.

Lamentablemente, existen personas que utilizan la tecnología para aprovecharse de los más vulnerables. Hay redes delictivas que se dedican a conquistar chicas a través de aplicaciones, citarlas y después abusar de ellas. Por eso, en Lincolnshire, Reino Unido, han creado una estrategia que se está realizando en todos los bares, para acabar con la violencia y el abuso sexual y que se está utilizando también en Argentina.

La idea de esta campaña es ayudar, de manera discreta, a las mujeres que se encuentra en peligro y tienen miedo de causar una escena o llamar mucho la atención.





“¿Estás en una cita que no está funcionando? ¿Tu cita de Tinder o Pof no es quién decía ser en su perfil? ¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Te sientes un poco incómoda? Si vas a la barra y preguntas por ‘Ángela’, el personal del bar sabrá que necesitas ayuda y te auxiliará para que puedas salir de esa situación, llamará a un taxi o te ayudará discretamente, sin mucho alboroto”, rezan los carteles.

Todos los baños de mujeres deberían tener esto pic.twitter.com/6YgYarbcCt — Micaela (@micagularte) 10 de enero de 2017