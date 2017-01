En el Gobierno dicen que Cornejo primereó a Macri con los cambios de Vaca Muerta

En la mañana de este martes, el presidente Mauricio Macri anunció una “revolución del empleo” tras los acuerdos que realizó con empresas, sindicatos y la provincia de Neuquén para el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo en Mendoza aseguraron que los cambios que impulsó la Nación no son novedosos ya que aquí ya se hicieron hacen un año.

En ese sentido, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, explicó que en la provincia desde hace tiempo se trabaja en la productividad. “Habíamos firmado un convenio, mucho de lo que ahora dan como una gran novedad en Neuquén acá lo resolvimos hace tiempo”, señaló.

El funcionario explicó que por ejemplo en la provincia se eliminó una persona por equipo y se trabajó en cambios similares a los que ahora se firmaron en Neuquén. Guiñazú reconoció que lo que se firmó fueron “pequeñas flexibilizaciones” para aumentar la productividad.

Por su parte, el secretario del gremial del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, David Castro, calificó como "positivo" el acuerdo que firmaron en la provincia ya que de esa manera se pudieron evitar despidos. "Fuimos el primer sindicato que firmamos la productividad, seguimos trabajando tranquilos", resaltó el sindicalista.

Por otra parte, el subsecretario de Energía y Minería se refirió a la eliminación de las retenciones a la exportación de petróleo. Esa eliminación se hizo efectiva el sábado luego de 15 años, cuando les informaron a las empresas petroleras que no se aplicará más derechos a la exportación desde la Aduana.

En torno a la situación de Mendoza, Guiñazú señaló que la quita de retenciones “no afecta en nada a la provincia”.

“Hace mucho que no se exporta petróleo porque el precio internacional es más bajo que el precio local. La retención fue un abuso y un avasallamiento de la nación sobre las economías regionales”, indicó. Al mismo tiempo explicó que el dinero de la retención no se coparticipa con las provincias, de manera que no incidirá en las cuentas locales.

Además el funcionario remarcó como positiva la eliminación de esas retenciones porque consideró que al eliminar un “impuesto distorsivo, mejora el ambiente de negocios”. “Se empieza a mirar a Argentina y Mendoza pelea por su lugar”, manifestó.

Precio del combustible

Esta semana volverá a aumentar el precio del combustible y mientras tanto Mendoza sigue sin tener un precio diferencial de las naftas a pesar de tener la destilería el departamento de Luján de Cuyo. En torno a esto Guiñazú explicó que está analizando la información que YPF envió acerca del costo de la logística y brindará una opinión técnica al respecto en el “corto plazo”.

Por ahora solamente explicó que si los fundamentos no son sólidos, finalmente pedirá que se realice el arbitraje, tal como lo dictaminó el fiscal de Estado, Fernando Simón.

El problema en cuestión es que no se está cumpliendo con la cláusula del decreto N° 1.465, firmado en el 2011 por el ex gobernador Celso Jaque:

"Precios de combustibles líquidos en la provincia: la empresa (por YPF) manifiesta en este acto que, para la formación y determinación del precio de los combustibles refinados en la destilería de Luján de Cuyo de la provincia de Mendoza, y destinados al abastecimiento de la demanda provincial, continuará aplicando el menor impacto originado en el costo del flete respecto de aquéllas áreas o regiones en las cuales no existe una refinería".

Esa cláusula fue una de las condiciones que impuso la provincia para prorrogar las concesiones que vencían en el 2017.