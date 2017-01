Macri dijo que petroleras invertirán u$s 5.000 millones

El presidente Mauricio Macri anunció un plan para impulsar el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta, que incluye el compromiso de las empresas de invertir u$s 5.000 millones durante el primer año, y un drástico cambio en las condiciones laborales de los trabajadores petroleros.



Durante el anuncio que se realizó en Casa Rosada, Macri destacó que el acuerdo que lograron la Nación, las provincias, los empresarios petroleros y los trabajadores del sector, para agilizar inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, implica el "comienzo de una etapa del desarrollo de nuestra energía no convencional".



"Vaca Muerta nunca se pudo desarrollar. Es algo de gran escala, cuyo desarrollo puede revertir un proceso que todavía cuesta entender por qué no sucedió", enfatizó el jefe de Estado.

En un acto en Casa de Gobierno, Macri sostuvo que la Argentina "es un país de energía abundante, pero nos hemos transformado en un país con escasa energía, y cara". "Por eso ahora, se abre un espacio de confianza entre el Gobierno nacional, los gobiernos nacionales, los trabajadores y las empresas para generar más energía", resaltó.



"Las empresas, a partir de lo que han hecho los trabajadores a quienes tenemos que felicitar, se han comprometido a un proceso virtuoso de inversiones, estamos hablando de 5 mil millones de dólares que tienen que duplicarse para los próximos años y sostenerse", afirmó Macri.



El acuerdo con los petroleros implica un cambio en las condiciones laborales para las áreas no convencionales ubicadas en Neuquén, en particular las de la formación Vaca Muerta.



Entre otras cuestiones se eliminan las horas taxi por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el trabajador salía de su domicilio, redefinición de la cantidad de operarios por pozo (menos), establecimiento de una jornada laboral de 8 horas para operación y mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, reemplazando la actual que incluía fines de semana y feriados con salario por lo menos duplicado y eliminando las horas extra. También la incorporación de tareas nocturnas como montaje, desmontaje y acondicionamiento utilizando luz artificial con lo que se pretende evitar tiempos muertos; y una fuerte reducción de las llamadas horas viento.



Macri destacó diálogo con los trabajadores y las empresas, que se enmarca en la intención del Gobierno de avanzar en temas vinculados a mejorar la productividad y la competitividad, y que incluye reducir los costos laborales.



"Necesitamos este acuerdo en todos los sectores", lanzó el jefe de Estado desde el atril. Lo oían, entre otros, el secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, La Pampa y Neuquén, Guillermo Pereyra, quien luego del acto negó que el cambio en las condiciones laborales represente una flexibilización.



El presidente anunció que el Gobierno "extenderá varios años el Plan Gas, con precios decrecientes, y garantizará un precio de compra para poder reemplazar importaciones", medida que dará "certidumbre para que vengan las inversiones", al tiempo que también confirmó que se eliminaron las retenciones a la exportación de petróleo.



Macri aseguró que el desarrollo de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta alentará "una revolución de empleo en todo el país", especialmente en Neuquén, adonde "se van a mudar miles de familias", ligado a una industria de provisión que va a "triplicar o quintuplicar la actividad".



El ministro de Energía, Juan José Aranguren, celebró el relanzamiento de las explotaciones en Vaca Muerta y aseguró que si aumenta la oferta de hidrocarburos se reducirá el costo de la energía y así los argentinos la pagarán "cada vez será más barata".



"Queremos aumentar las inversiones en el país", enfatizó Aranguren, luego de participar del acto de firma de un acuerdo entre las empresas de gas y petróleo no convencional, la provincia de Neuquén y el sindicato de petroleros. "Este primer convenio para la mejora de la productividad va a ser responsable de garantizar el real desarrollo de Vaca Muerta, y eso es lo que el país requiere y estamos preparados para explotarlo en toda su dimensión", afirmó el funcionario en diálogo con la prensa.



Vaca Muerta es la principal formación de shale (no convencionales) en el país. Su gran potencial se debe a sus características geológicas y su ubicación geográfica. La formación se encuentra en la Cuenca Neuquina, y tiene una superficie de 30 mil km2, de los cuales YPF posee la concesión de más de 12.000 km2, sobre los que ha realizado estudios para evaluar con más precisión el potencial de los recursos.



Los resultados obtenidos han permitido confirmar que Vaca Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de gas (308 TCF) y que cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de millones de barriles, según el último informe del EIA 2013, lo que significa multiplicar por diez las actuales reservas de la Argentina.



La formación tiene entre 60 y 520 metros de espesor, lo que permite en algunos casos el uso de perforación vertical, con lo que se reduce significativamente los costos de extracción y mejora la viabilidad económica para la extracción de estos recursos.