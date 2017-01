Las demoras para cruzar al vecino país son históricas. Por eso llama la atención que, después de múltiples y reiteradas reuniones oficiales, no haya una política sólida y de exigencia en ambos lados de la cordillera para poner fin a las largas e incansables colas y a tantas horas de espera en vano. La necesidad de contar con un sistema de control ágil, a la altura de las circunstancias y en un mundo cada vez más interconectado, parece chocar cada año con la falta de gestión y previsibilidad de las sucesivas administraciones, no sólo chilenas. Por eso, sorprende que, otra vez –en medio del caos y del alto flujo de visitantes, esperable para esta fecha– se vuelva a analizar la posibilidad de reforzar los puestos de vigilancia, cuando debería ser una materia ya resuelta. De ahí la importancia de actuar en tiempo y forma, de tomar decisiones en conjunto, sin más vueltas, y no cuando la situación apremia.