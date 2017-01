Los jóvenes gerentes revolucionan el Management

Los jóvenes del milenio, aquellos nacidos entre 1981 y 1995, representan hoy alrededor de un tercio de la población de Latinoamérica.

Aunque no es posible generalizar, estos nativos digitales comparten ciertas características que ya están cambiando la manera de hacer negocios.

Por caso, el concepto popularizado trabajo full-time para empleados, evolucionó en los 90 al concepto de full life, para aquellos con cargos de responsabilidad. Esto llegó a gran parte de los ejecutivos de la Generación X a resignarse a "vivir para trabajar".

Los "Millennials", que hoy ocupan puestos medios y gerenciales en las organizaciones, ya no necesariamente deben adaptarse a culturas organizacionales establecidas por generaciones anteriores.

Resulta fundamental saber administrar el cambio inminente ya que -le guste a las empresas o no- la cultura del milenio no solo se evidencia en sus empleados, sino que se manifiesta en sus proveedores, competidores y clientes.

Por lo que si una organización tratara de adaptar a los jóvenes a una cultura full time y full life, indefectiblemente resultará en fracaso por obsolescencia cultural a mediano plazo.

El concepto que me gusta definir como full love representa lo que los jóvenes gerentes pretenden para sí y para los demás.

Ya no se trata de competir para ser el mejor sino de crear valor para ser diferentes, y en esa línea, dejan de lado su ego y no dudan en consultar, compartir experiencias y decisiones, reconociendo que no lo saben todo.

Experimentan la satisfacción del resultado final por sobre el logro personal, lo que hace que expongan en las redes sociales sus ideas y proyectos buscando permanentemente sumar colaboradores en lugar de aislarse para ser los únicos protagonistas de la historia.

Para los "Millennials" la experiencia lo es todo. No solo eligen trabajar en donde les gusta y de lo que les gusta, sino que se motivan cuando sus acciones redundan en beneficios sociales, ambientales y promueven la sostenibilidad.

El full love prevalece sobre full life y el full time, aunque puede incluirlos, ya que los "Millennials" no ven como obligación o necesidad el hecho de trabajar sino como una elección que no dudarán en abandonar si no existiera una verdadera pasión por lo que hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen y para qué lo hacen.