Video: Mar Tarrés y Sandra Borghi se cruzaron por la belleza y la obesidad

La polémica sobre si los concursos de belleza cosifican a la mujer, además de incentivar la bulimia y la anorexia llegó a la televisión y generó un picante cruce en la periodista Sandra Borghi (del ciclo Nosotros a la Mañana) y Mar Tarrés, la humorista XL que el año pasado se consagró como la Chica del Verano en Villa Carlos Paz.

“A mí particularmente me gustan los concursos de belleza, no hay que eliminarlos. Lo que hay que sacar es el estereotipo del cuerpo 90-60-90, del cuerpo perfecto de modelos que solo está en las revistas que en la vida real no existen”, sostuvo Tarrés en el programa de El Trece.

En ese sentido, la periodista entregó su mirada sobre el tema. “Quiero ser sincera: ojo que muy flaca es anorexia, y muy gorda es obesidad. Tampoco nos vayamos para el otro lado, quiero ser justa y decir que la obesidad es una enfermedad. Entonces, tampoco promovamos esto de ‘salgamos la gorditas a levantar la bandera de la belleza’. Ojo que la obesidad también mata y enferma, ni una cosa ni la otra”.

Allí, el intercambio de opiniones se puso un tanto más fuerte, ya que la actriz acusó a Borghi de desinformar. “Me dicen todo el tiempo que con esta campaña hago apología de la obesidad. Están muy equivocados, sobre todo, los periodistas que malinforman como vos, porque no salgo a decir que está genial ser gorda, que coman que está divino. Al contrario, promuevo un cuerpo saludable. Mi campaña apunta a que las personas obesas no sufran bullying, que si quieren ponerse una malla lo hagan y que disfruten y vivan”.

En medio de la discusión, y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, Borghi propuso trasladar el debate para otra oportunidad.

Mirá el video con toda la discusión.